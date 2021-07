Fretadores protestam contra suspensão do decreto da liberdade do transporte

Fretadores protestam em frente à Assembleia Legislativa de Minas Gerais contra a suspensão do Decreto da Liberdade dos Transportes, editado pelo governador Romeu Zema em janeiro deste ano. (foto: Alessandro Carvalho/Divulgação) fretadores e empresários do ramo de turismo na manhã desta sexta-feira (9/7). Uma manifestação em frente à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, reúnee empresários do ramo de turismo na manhã desta sexta-feira (9/7).





Os participantes cercaram o entorno da casa legislativa com ônibus e faixas em protesto contra a suspensão do Decreto 48.121, conhecido como Decreto da Liberdade dos Transportes, que flexibiliza o transporte fretado de passageiros no estado e abre o mercado para empresas que operam por meio de aplicativos. Nessa quinta-feira (9/7), o Tribunal de Contas do Estado (TCE) recomendou ao governador Romeu Zema (Novo) a revogação da norma, por considerá-la ilegal.



O TCE também pede que o presidente da ALMG, Agostinho Patrus (PV), coloque em votação um projeto de resolução do deputado estadual Alencar da Silveira Jr. (PDT) que propõe a derrubada do decreto de forma definitiva. O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), primeiro comitê a analisar todos os textos que chegam ao Legislativo.

Há reunião prevista para a tarde desta sexta. O encontro foi convocado para, justamente, apreciar a sugestão de Silveira. Se o texto for aprovado, segue para a Comissão de Transportes da Assembleia — última etapa antes da votação em 1° turno.





“Queremos que o poder legislativo, assim como o governador, não permitam este retrocesso. Antes do decreto, éramos obrigados a enviar a lista de passageiros com 12 horas de antecedência ao DER-MG, não podíamos rodar com veículos com mais de 15 anos de uso e só estávamos autorizados rodar em circuito fechado. Era abusivo e injusto, pois as grandes empresas de transporte não precisam cumprir nenhuma dessas exigências. Como vamos trabalhar assim?”, questiona o fretador João Cleto da Luz.





O presidente da Associação das Empresas de Fretamento e Turismo do Estado de Minas Gerais (Amifret), Carlos Eduardo Campos, critica a decisão do TCE, além do projeto de resolução de Alencar da Silveira Jr.





“O TCE claramente extrapolou sua função de fiscalizar as contas do estado. O órgão não tem poder para vetar atos do Executivo ou do Legislativo. Nosso entendimento é de que nem o governo, nem a Assembleia devem acatar essa determinação absurda. Sobre o projeto de resolução para derrubar o decreto, é irônico que o deputado que defende a legalização de uma contravenção penal como o jogo do bicho queira furar o olho do trabalhador desta maneira”, queixa-se o dirigente.



"Regulação ultrapassada"

Procurada pelo Estado de Minas, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) informou que ainda não foi intimada sobre a decisão do TCE.





Sobre a revogação do decreto, a pasta avalia que a medida "contribui para que muitos transportadores percam espaço nesse mercado, devido às restrições impostas pelo modelo de regulação ultrapassado que havia sido modificado".





"A Seinfra analisará junto à Advocacia Geral do Estado as medidas possíveis de serem adotadas, dentro do trâmite legal previsto", diz a nota enviada à reportagem. (Leia abaixo na íntegra)



O EM tentou contato com o deputado Alencar da Silveira Jr. e com o presidente da ALMG, Agostinho Patrus, mas ainda não obteve retorno.





TCE

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) determinou revogação do Decreto Decreto 48.121 por seis votos a zero nessa quinta-feira (8/7). O relator, conselheiro Gilberto Diniz, avaliou que a norma afetam os contratos de concessão do serviço público de transporte coletivo intermunicipal e metropolitano de passageiros em Minas.