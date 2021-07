Ministério divulga novas regras para imunização de gestantes

Gestantes podem ser vacinadas com imunizantes da CoronaVac e da Pfizer (foto: Imagens/TV Brasil)





Brasília – Após reincluir grávidas e puérperas (mulheres no período pós-parto, de 45 dias) entre os grupos prioritários para receber a vacina contra a COVID-19, o Ministério da Saúde alertou, ontem, que isso deve ser feito com os imunizantes da Pfizer (ComiRNAty) ou da Sinovac/Butantan (CoronaVac e ButanVac). A imunização desse grupo chegou a ser suspensa em maio por causa de um evento adverso grave que aconteceu com uma gestante imunizada com a vacina da AstraZeneca/Oxford. A recomendação da pasta é vacinar gestantes e puérperas sem comorbidades com a CoronaVac e com a vacina da Pfizer. Sendo assim, as vacinas da AstraZeneca e da Janssen não são recomendadas para mulheres grávidas e puérperas com ou sem comorbidades. “Após a análise dos dados e do debate amplo com os cientistas, houve o entendimento de se voltar a vacinar as gestantes sem comorbidades. Entendemos que não há motivo para suspender essa vacinação”, disse o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.





Apesar da recomendação do Ministério da Saúde ter sido feita só agora, quase dois meses após a suspensão, alguns estados já haviam voltado a vacinar gestantes sem comorbidades. No estado de São Paulo, por exemplo, a vacinação deste grupo de mulheres foi liberado no início de junho. Questionado se o ministério está atrasado quanto à recomendação, já que estados já começaram a vacinar gestantes sem comorbidades mesmo sem o aval da pasta, Queiroga demonstrou irritação e disse que “não houve atraso nenhum”.





MISTURA INSEGURA





Além disso, a pasta também decidiu que as grávidas já vacinadas com a primeira dose da vacina da AstraZeneca devem esperar para tomar a segunda dose após o puerpério e, com isso, completar o esquema vacinal. No estado do Rio de Janeiro, as gestantes e mulheres que tiveram bebês há até 45 dias e que tomaram a primeira dose da vacina da AstraZeneca poderão completar o esquema vacinal com a segunda dose da Pfizer. No entanto, segundo o ministro, não é seguro ainda determinar a aplicação de uma segunda dose de vacina de outra marca nestas mulheres. “Não há evidência científica acerca de intercambialidade de vacinas em gestantes. Portanto, vamos manter a orientação do Programa Nacional de Imunização (PNI)”, disse.





Queiroga ainda pediu para que os secretários municipais e estaduais de Saúde não modifiquem as orientações do PNI “por conta própria”. “É claro que secretários estaduais e municipais têm sua autonomia, mas não para mudar o cerne do que foi discutido na política tripartite”, afirmou.