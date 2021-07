Dia de quem tem 45 em BH

Alessandro Parreira tomou a primeira dose ontem e comemorou a possibilidade de garantir mais segurança aos pais idosos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





A vacinação contra a COVID-19 avança hoje em Belo Horizonte com a aplicação da primeira dose em moradores de 45 anos. De amanhã até quarta-feira, serão vacinados moradores de 44, 43 e 42 completos até 31 de julho. A terça-feira será dedicada ao reforço para os de 62 anos. Ontem, puderam tomar a vacina pessoas de 46. O analista de qualidade, Alessandro Marcatti Parreira foi um dos vacinados na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ele contou ao Estado de Minas que mesmo se sentindo mais seguro contra o coronavírus após a imunização, vai permanecer seguindo as medidas preventivas à risca, conforme recomendado pelas autoridades sanitárias.





“Para mim é a maior garantia de não ter um quadro mais crítico caso pegue o vírus. Mas, ao mesmo tempo, não significa que não posso adquirir e transmitir para outras pessoas. A responsabilidade no meu caso continua a mesma. Muitas pessoas infelizmente estão abaixando a guarda na pandemia. Temos que continuar usando máscara e álcool sempre”, relatou.





Alessandro lembra que ainda há um longo caminho a percorrer no conhecimento da doença e seus efeitos. “É muito complicado ver pessoas do nosso entorno, pessoas que vão ter sequelas que a medicina ainda não consegue esclarecer porque é tudo muito novo. Este momento é muito complicado. Precisamos ter vigilância na forma que conduzimos para que a gente não seja vetor ou infectado pela doença”, afirmou.





Já o gerente de vendas Francisco Albuquerque Neto, de 46, disse que a imunização significa melhor perspectiva de segurança também para seu pai, de 76, e sua mãe, de 66. “Estava ansioso por esse momento. Como moro com meus pais, a expectativa maior era por eles. Apesar de os dois já terem sido vacinados, fico muito preocupado com a possibilidade de transmitir o vírus a eles. Sou o segundo filho a ser vacinado, ainda faltam dois, e espero que eles consigam se vacinar mais rápido”, disse.





Vacinado com a AstraZeneca, Francisco criticou aqueles que estão recusando imunizantes e tentando escolher marcas. “Isso é muito errado. Tem que tomar qualquer uma. Temos que passar por isso e ter nosso recomeço. Não só sobre nossa vida, mas de várias pessoas”, defendeu.





Em postos específicos, a vacinação também prosseguia ontem para pessoas grupos que já foram contemplados e por alguma razão se atrasaram. O administrador, Emílio Pereira Batalha Gomes, de 47, foi um dos moradores que não pôde comparecer às unidades de saúde na terça-feira, dia destinado para sua faixa etária. Mas ontem garantiu a dose. “A sensação é de segurança. Não que eu possa agora voltar à rotina normalmente, mas dentro das medidas de segurança ficamos mais tranquilos. É uma sensação de que você está ajudando a sociedade de alguma forma”, afirmou.





BALANÇO

Belo Horizonte chegou à marca de 1.176.844 vacinados contra a COVID-19 com a primeira dose ontem. Outras 441.234 receberam a segunda. Portanto, a capital mineira vacinou 58,6% do seu público-alvo com a primeira injeção. Por outro lado, 22,5% desse mesmo contingente completou o esquema vacinal. Em relação ao boletim anterior, a prefeitura contabilizou mais 23.820 aplicações de vacinas em BH: 23.074 de primeira etapa e 746 de segunda. Esse é o balanço com mais injeções contabilizadas desde 24 de junho. A cidade recebeu 2.170.047 vacinas até aqui: 871.965 da CoronaVac (Sinovac/Butantan), 977.046 da AstraZeneca (Oxford/Fiocruz), 258.936 da Comirnaty (Pfizer/BioNTech) e 62,1 mil da Janssen (Johnson & Johnson).





*Estagiária sob supervisão da subeditora Rachel Botelho