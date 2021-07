Mortalidade cai entre vacinados em Minas

Desembarque de vacinas na capital mineira: aceleração do calendário será possível com chegada de novas doses anunciadas pelo governo federal (foto: BH Airport/Divulgação - 3/7/21)





A mortalidade em decorrência da COVID-19 por faixa etária a cada 100 mil habitantes apresentou queda expressiva entre os grupos imunizados contra a doença em Minas Gerais, apontam dados divulgados ontem pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) pouco depois de o governador Romeu Zema (Novo) anunciar, pelo Twitter, expectativa de adiantamento do calendário de vacinação no estado em um mês, com previsão de aplicação da primeira dose em todo o público-alvo – adultos com 18 anos ou mais – até setembro. Também ontem, a SES anunciou a evolução da macrorregião de Saúde do Vale do Aço para a onda verde do Minas Consciente, enquanto outras sete saíram da vermelha – mais restritiva – para a amarela, a faixa intermediária. (Leia mais na página 8.)





Entre pessoas de 70 a79 anos, a taxa de mortalidade por COVID-19 caiu de 43% para 28%. Já nos grupos na faixa etária com 80 anos ou mais a redução foi de 12% para 10% desde o início da pandemia. Ainda segundo o governo, entre as pessoas que têm entre 60 e 69 anos, a queda foi de 24% para 19%.





O secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Baccheretti, atribui a redução à eficácia da imunização no estado. “Os gráficos apresentam um descolamento entre casos e óbitos, o que demonstra a eficácia da vacinação diante dos casos graves. No pico, antes da vacinação, tínhamos uma proporção semelhante entre casos leves, graves e óbitos. Hoje, a proporção de casos leves é muito maior do que a de óbitos. Significa que, mesmo com as pessoas pegando a doença, ela está se agravando menos, e principalmente, os pacientes estão morrendo menos”, explicou.





O painel 'Vacinômetro' atualizado na manhã de ontem mostra que até o momento, foram aplicadas 7.711.916 primeiras doses contra a COVID-19 no estado. Outras 2.759.223 pessoas já receberam a segunda dose da vacina, e 62.039 foram vacinadas com a dose única da Janssen.





Ainda de acordo com Baccheretti, que os dados da secretaria demonstram uma queda consistente na ocupação de leitos. “O vírus está circulando menos, os gráficos mostram isso. Menos pessoas estão com sintomas, buscando atendimento especializado. Tivemos uma queda robusta na procura por leitos, principalmente nas regiões Centro, Centro-Sul, Oeste e Triângulo do Sul”, afirmou. Atualmente, a ocupação de leitos de UTI COVID- 19 em Minas é de 68%. No último mês, o número de pacientes aguardando uma unidade de terapia intensiva caiu de 227 para 54, graças à ampliação no número de leitos e também à redução da circulação do vírus.





MAIS RÁPIDO

''No pico, antes da vacinação, tínhamos uma proporção semelhante entre casos leves, graves e óbitos. Hoje, a proporção de casos leves é muito maior do que a de óbitos'' - Fábio Baccheretti, secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais (foto: Fábio Marchetto/SES-MG)



Pouco antes da entrevista do secretário de Sáude, o governador Romeu Zema anunciou a antecipação do calendário de vacinação contra COVID-19 em Minas Gerais. Segundo o chefe do Executivo, a nova previsão é que todos os adultos maiores de 18 anos recebam pelo menos a primeira dose até setembro. “A união de esforços está possibilitando acelerar a maior operação de vacinação da história de Minas. Continue se protegendo e quando chegar sua vez, vacine”, disse Zema. Em 15 junho, o governo de Minas havia anunciado previsão de aplicação da primeira dose de todo o público-alvo da campanha (moradores com 18 anos ou mais) até outubro .





A informação, foi detalhada por Bacheretti. Agora, de acordo com secretário de Saúde, a expectativa é que sejam vacinadas com a primeira dose todas as pessoas de 40 a 54 anos ainda neste mês. A vacinação da população em geral é feita por ordem decrescente de idade. Em agosto, será a vez das pessoas de 25 a 39. O grupo de18 a 24 receberá a dose em setembro.





Ainda segundo Bacheretti, a aceleração do calendário foi possível graças ao adiantamento da entrega de remessas da Pfizer e da AstraZeneca anunciado pelo governo federal, que deverá garantir cerca de 9 milhões de doses ao estado até agosto.





O que estamos vendo é que, em julho, haverá muito mais doses que a expectativa. A AstraZeneca vem cumprindo a sua produção diária de quase um milhão de doses. Ou seja: 25 a 30 milhões de doses por mês. A CoronaVac também mantém as suas entregas e temos também alguns adiantamentos de doação", disse o secretário, em entrevista coletiva concedida na manhã de ontem.





"Nós também recebemos doações da Janssen. Conseguimos adiantar aqueles 1,5/2 milhões de unidades. E ainda há expectativa de novos adiantamentos. Então, diante deste novo cenário, refizemos a expectativa de terminar a vacinação em setembro", finalizou.





SPUTINIK

Baccheretti informou ainda que Minas deve receber remessas da vacina Spunitik V ainda este mês. Na última sexta-feira, a Anvisa autorizou o estado a importar 428 mil doses do imunizante, ou seja, o suficiente para proteger 1% da população mineira, conforme limite fixado pela própria agência. "Estamos em tratativas com o Fundo Soberano Russo. São vários pontos importantes da negociação. E uma condição que o governo do estado colocou neste contrato é de que as doses sejam entregues até julho", disse o dirigente em coletiva de imprensa na cidade administrativa.