Suspeito de matar filha de 1 ano é preso em Montes Claros

(foto: Prefeitura de Montes Claros/Divulgação)

Foi preso na noite desta terça-feira (6/7) o homem de 36 anos suspeito de ter matado a própria filha, de apenas 1 ano e dois meses, em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais.









O homem era alvo de rastreamento desde que a criança foi encontrada morta dentro de casa no Bairro Santo Antônio.





Policiais foram até o local depois de uma denúncia anônima. O corpo da menina apresentava hematomas na região do abdômen e do tórax. (Com informações de Larissa Ricci)