Vacina para mais quarentões

A professora Ana Clara levou um cartaz de protesto ao posto de vacinação onde recebeu a dose ontem: ''É difícil não encarar a vacina como uma atitude política neste momento'' (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





Novos grupos de quarentões começam a ser vacinados na quinta-feira em Belo Horizonte. Em dois momentos diferentes, um pela manhã e outro à tarde, o Executivo municipal anunciou disponibilização de vacinas para moradores de 46 e 45 anos, respectivamente na quinta-feira e na sexta-feira, e de 44, 43 e 42 completos até 31 de julho no sábado, na segunda e na quarta-feira, em ordem decrescente de idade. Hoje, o dia é de segunda dose idosos de 63 anos. A terça-feira será dedicada ao reforço para os de 62 anos, e a quarta, para os de 61. Como de praxe no decorrer da campanha, é preciso verificar quais postos estarão disponíveis para cada grupo. Caso o usuário compareça em unidades diferentes daquelas definidas, a vacinação não poderá ser realizada.





Ontem, o dia foi de vacinação das pessoas de 47 anos em Belo Horizonte. Segundo a administração municipal, somado à faixa etária de 48 anos, que começou a ser vacinada na segunda-feira, cerca de 46 mil moradores eram esperadas nos pontos de imunização.





Uma das que recebeu a dose foi a professora universitária Ana Paula Martins Corrêa, de 47, que marcou o momento com um protesto. “Viva o SUS. Fora genocidas. Vacina para todos”, dizia placa levada por ela ao posto drive-thru da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). “Não gosto de levantar bandeiras nem tenho nenhum partido político, mas é difícil não encarar a vacina como uma atitude política neste momento. Coloquei genocidas no plural justamente por isso. Tem atitudes de várias pessoas que contribuem (para as mortes), infelizmente, os políticos não colaboram e a população às vezes também não. Precisamos nos conscientizar e fazer da proteção um ato político pelo bem comum”, disse.





Ana Paula foi infectada pela COVID-19 em junho e por isso não pôde receber o imunizante na data destinada especificamente aos educadores do ensino superior na capital, dia 4 do mês passado. Ela contou ao Estado de Minas como foi passar pela doença, mesmo estando desde o início da pandemia levando a sério as medidas sanitárias de proteção contra o vírus. “Não saio para lugar nenhum e peguei, acredito, quando fui a uma consulta médica. Todo mundo está sujeito ao coronavírus. A vacinação e proteção são atitudes coletivas, precisamos pensar no todo”, disse a professora.





O comerciante Fábio Brandão Mota, de 47, também comemorou a imunização como o início do controle de casos e de mortes de brasileiros. “A gente se sente mais seguro. É uma possibilidade de maior esperança para todo mundo. Eu poderia contrair agora mas penso que estou 50% mais protegido para um caso mais grave. Que a vacinação continue e alcance cada vez mais pessoas”, disse.





BALANÇO





Belo Horizonte chegou à marca de 1.148.341 vacinados contra a COVID-19 com a primeira dose ontem. Outras 427.380 receberam a segunda. Portanto, a capital mineira vacinou 57,1% do seu público-alvo com a primeira injeção. E 21,8% desse mesmo contingente completaram o esquema vacinal.





Em relação ao boletim anterior, a prefeitura contabilizou mais 17.780 aplicações de vacinas em BH: 16.365 de primeira etapa e 1.415 de segunda. Segundo números da prefeitura, 69.552 profissionais da educação tomaram a primeira dose do imunizante. Além deles, 189.644 trabalhadores da saúde, 18.883 servidores da segurança pública, 464.754 idosos acima de 60 anos e 210.079 pessoas do grupo de risco, gestantes e puérperas receberam a injeção. A população entre 48 e 59 representa 161.026 dos vacinados. Outros grupos, como os garis e os motoristas de ônibus, receberam 34.403 injeções de primeira dose.





A cidade recebeu 2.054.107 vacinas até aqui: 871.965 da CoronaVac (Sinovac/Butantan), 923.796 da AstraZeneca (Oxford/Fiocruz), 235.296 da Comirnaty (Pfizer/BioNTech) e 23.050 da Janssen (Johnson & Johnson).





Atualizado na manhã de ontem, o painel 'Vacinômetro' do estado mostra que, até o momento, foram aplicadas 7.525.923 primeiras doses contra a COVID-19 em Minas Gerais. Outras 2.740.209 pessoas já receberam a segunda dose da vacina, e 43.658 foram vacinadas com a Janssen, que é de dose única.





*Estagiária sob supervisão da subeditora Rachel Botelho





CALENDÁRIO

Confira a programação de vacinas na capital





7 de julho, hoje: segunda dose para moradores de 63 anos





8 de julho, quinta-feira: moradores de 46 anos





9 de julho, sexta-feira: população de 45 anos





10 de julho, sábado: pessoas de 44 anos





12 de julho, segunda-feira: pessoas de 43 anos





13 de julho, terça-feira: segunda dose para idosos de 62 anos





14 de julho, quarta-feira: pessoas de 42 anos





15 de julho, quinta-feira: segunda dose para idosos de 61 anos





O horário de funcionamento dos locais de vacinação aos sábados é das 7h30 às 14h para postos fixos e extras e das 8h às 14h para pontos de drive-thru.





Já em dias úteis, os postos extras e fixos ficam abertos das 7h30 às 16h30 e os pontos de drive-thru das 8h às 16h30.





Moradores convocados devem se vacinar exclusivamente nos locais listados para cada grupo no site da prefeitura: pbh.gov.br