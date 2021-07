Mineradora doa 18 mil testes de COVID-19 para Araxá

Testes entregues pela mineradora na tarde desta terça-feira (6/7), serão utilizados em unidades referência Covid em Araxá e na UPA da cidade (foto: Prefeitura de Araxá / Divulgação)



A Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) doou para Araxá, no Alto Paranaíba, 18 mil testes de COVID-19. Os exames serão destinados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e a duas unidades de saúde, referências no atendimento de casos de COVID: Uninordeste e Unisul.



Além dos 18 mil testes rápidos AG COVID 19 - Panbio Nasal entregues na tarde desta terça-feira (6/7), a empresa doa mensalmente de 1,5 mil testes RT-PCR para o laboratório municipal. Todos eles são aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

De acordo com o gerente de Suprimento e Logística da CBMM, Marco Tulio Nessralla, a parceria com a prefeitura tem sido fundamental nas ações de combate ao coronavírus. “É um marco importante o poder privado contribuir com a comunidade araxaense. Nossa parceria possibilitou essa importante doação. Desde o início da pandemia, temos realizado diversas ações para ajudar na prevenção do vírus”, ressaltou.

A secretária de Saúde Lorena de Pinho Magalhães acrescentou ainda que a testagem é uma importante ferramenta para garantir o isolamento social e as medidas de prevenção, além de evitar a proliferação da doença.

A UPA realiza atendimento 24 horas e as duas unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos sábados e domingos, das 9h às 13h.

A orientação da Secretaria de Saúde é que a população procure as unidades de referência ao apresentarem sintomas da doença. Os mais comuns são: tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, perda de olfato, alteração do paladar, distúrbios gastrointestinais, cansaço, perda do apetite e falta de ar.