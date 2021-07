Ao vivo: secretário de Saúde de BH fala às 14h e pode liberar eventos

Secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, concederá entrevista coletiva (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press)

COVID-19 em BH

O secretário municipal de Saúde,Machado Pinto, concederá entrevista coletiva nade Belo Horizonte (PBH), nesta quinta-feira (1/7), às 14h. Novos protocolos para a pandemia da-19 estão em pauta, com uma possível liberação dos eventos na cidade.Vão participar da agenda os secretários de, Orçamento e Gestão, André Reis; e de, Maria Caldas. O presidente da Belotur, Gilberto Castro, também integra a mesa.Há tendência dedos eventos com respeito às medidas sanitárias, conforme o infectologista Unaí Tupinambás. Ele integra o Comitê de Enfrentamento à Pandemia da COVID-19 da administração Alexandre Kalil (PSD).A capital mineira não tem nenhum dos trêsdana faixa crítica da escala de risco. As ocupações dos leitos de UTI e de enfermaria estão dentro do patamar intermediário e a transmissão do novo coronavírus no controlado.Porém, segundo os dados divulgados nessa quarta-feira (30/6) , a ocupação dos leitos de UTI para pacientes com COVID-19 cresceu em BH: de 69% para 69,5%. Foi a segunda alta consecutiva do indicador, que continua na zona intermediária da escala de risco. O crescimento recente do parâmetro preocupa, já que o estágio crítico se determina a partir dos 70% de ocupação.Por outro lado, a taxa de uso das enfermarias para pacientes com a virose recuou: de 52,8% para 51,5%. Assim, o indicador permanece no patamar de alerta, no qual está desde 12 de abril deste ano.Já o número médio de transmissão do novo coronavírus por infectado permaneceu no nível do boletim dessa terça-feira (29/6): 0,89. Portanto, o dado está na área controlada, abaixo de 1.Junho de 2021 terminou com o terceiro mês com maior número de mortes e casos confirmados por COVID-19 na pandemia em Belo Horizonte. Operíodo finaliza com 669 óbitos e 32.168 diagnósticos confirmados da doença. Em número de mortes, apenas abril (1.105) e maio (771) deste ano estão à frente.Ou seja, junho registrou o menor total de óbitos dos últimos três meses. Já em número de casos da doença, junho é superado por março (32.477) e abril (34.494). No total, BH soma 236.958 diagnósticos confirmados da virose: 5.769 vidas perdidas, 5.717 pessoas em acompanhamento e 225.472 recuperados. (Com informações de Gabriel Ronan)