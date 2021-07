Julho começa gelado; em BH, madrugada foi de 10,1 °C nesta quinta (1º/7)

Vista da Serra do Curral, em BH, com céu claro e poucas nuvens (foto: Frederico Teixeira/EM/D.A Press)

não para de cair em Belo Horizonte, e nesta quinta-feira (1º/7), a madrugada foi gelada na capital mineira. Os termômetros chegaram a marcar°C. Com a falta de chuva, ado ar fica abaixo dos 30% na maior parte do estado.Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na capital, amínima nesta quinta-feira (1º/7) foi registrada na Estação Meteorológica do Cercadinho, com 10,1 °C, enquanto a máxima não deve passar dos 22°C. A umidade do ar fica abaixo dos 30%.A previsão dos Meteorologistas é de céu claro a parcialmentee não há possibilidade de chuva para nenhuma área do estado. Já a umidade do ar no Triângulo, Norte e Noroeste deve ficar em 20% até o fim do dia.A menor temperatura em Minas foi registrada no Sul do Estado, no município de Maria da Fé, onde os termômetros marcaram 3,3°C. Já a máxima está prevista para o Extremo Norte, marcando 30°C.