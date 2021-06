Pouso Alegre ultrapassa a marca de 400 mortes por COVID-19

COVID-19: Pouso Alegre é a cidade do Sul de Minas com mais casos confirmados e óbitos (foto: Prefeitura de Pouso Alegre/Divulgação)

Pouso Alegre ultrapassou a marca de 400por COVID-19. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura nesta quarta-feira (30/6), a cidade contabilizou novos três óbitos entre sábado (26/6) e segunda-feira (28/6) - e chegou ao total de 402.

Desde o início da pandemia, em março do ano passado, 20.845 moradores do município do Sul de Minas foram. Pouso Alegre é a cidade da região com os maiores números de morte e casos de

O mais recente boletim informa também que 750 pessoas estão em acompanhamento na cidade - em isolamento domiciliar ou internadas. São 115 pessoas hospitalizadas em Pouso Alegre, somando moradores e pacientes de cidades vizinhas. O total de recuperados é de 19.693.

A ocupação de leitos clínicos está em 65%, com 60 pessoas internadas. Já a ocupação de UTI's, embora esteja abaixo de 100%, ainda preocupa. São 55 pacientes hospitalizados em estado grave - apenas duas vagas nesse tipo de unidade estão disponíveis na cidade.

Entre sábado (26/6) e segunda-feira (28/6), o município registrou mais 162 novos casos.

Vacinação

A prefeitura também divulgou como está o andamento da vacinação em Pouso Alegre. O município já recebeu 81.762 imunizantes: 57.341 destinados para a dose inicial e o restante, 57.341, para a segunda aplicação. A Secretaria Municipal de Saúde já havia aplicado mais de 90% das doses recebidas até segunda-feira (28/6), um total de 73.672.

Pouso Alegre tem uma população estimada de 152.549 habitantes, conforme o IBGE. Desse total, 53.025 pessoas - ou 34,7% - foram vacinadas com a primeira dose e 20.647 receberam as duas doses, o que significa 13,5% dos residentes integralmente imunizados contra a COVID-19.

(Gabriella Starneck/Especial para o EM)