Professores protestam na Assembleia em memória às vítimas da COVID

Ato denuncia falta de condições de trabalho adequadas aos profissionais de educação (foto: Leandro Couri/EM/DA Press) Professores protestaram na manhã desta quarta-feira (30/6) na entrada da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), em Belo Horizonte, em memória às vítimas da COVID-19, em especial aos profissionais de educação. O ato aconteceu no mesmo dia e momento em que Julia Sant’Anna, secretária de Educação de Minas Gerais, esteve presente na ALMG para prestar esclarecimentos sobre os trabalhos no governo. protestaram na manhã desta quarta-feira (30/6) na entrada da), em, em memória às vítimas da, em especial aos. O ato aconteceu no mesmo dia e momento em que, esteve presente na ALMG para prestar esclarecimentos sobre os trabalhos no governo.









“Mais de 45 mil mineiros mortos pelo COVID, dentre eles centenas de trabalhadores em educação da rede estadual de Minas Gerais. Estamos aqui hoje, na porta da Assembleia Legislativa, para denunciar que a nossa categoria está morrendo de COVID, que a população do estado de Minas Gerais está morrendo de COVID e as vacinas demoram. As vacinas não chegam na velocidade com que o vírus trabalha”, afirmou Denise Romano, coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-Ute-MG).





Dentro da ALMG, o ato também foi reconhecido. Deputada estadual, presidente da Comissão de Educação da Assembleia e condutora da reunião da manhã desta quarta que colheu o depoimento de Julia Sant’Anna, Beatriz Cerqueira (PT) citou o protesto.





“Quero deixar um cumprimento aos profissionais da Educação que, na porta aqui do Legislativo, fazem um ato, protesto, em relação às mortes por COVID-19 na categoria. Deixar um abraço a eles e meu abraço ainda maior aos familiares da Mirinha, professora que faleceu nesta manhã pelas consequências da COVID-19”. A lembrança foi seguida de um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do coronavírus.