Festa ilegal com 200 pessoas é ecerrada em Patos de Minas

Festa acontecia na comunidade de Canavial (foto: Reprodução/PMMG)

Umarave com cerca defoicom a chegada da(PM) em, no Alto Paranaíba, neste domingo (27/6). Os militares foram chamados depois de horas de som alto. Além da perturbação, o evento era ilegal, uma vez que desrespeitava as restrições sanitárias por conta dano município.A festacomeçou ainda na noite de sábado (26/6). Quando a PM chegou ao evento, com cinco equipes atendendo à ocorrência, nenhum dos participantes usava máscara. No local ainda havia vestígios de de uso de drogas, especialmente maconha.A festa não foi autorizada pelo município e houve cobrança de ingressos. Ade Patos de Minas foi notificada sobre a aglomeração, com identificação dos responsáveis pela festa.A rave era promovida na comunidade dee na manhã de domingo (27/6), um caminhão bateu em um carro que saía de uma estrada vicinal e entrou na rodovia BR-365. Com a colisão, o caminhão chegou a tombar.Ninguém se feriu gravemente, mas a Polícia Rodoviária Federal atestou com bafômetro que o motorista do carro de passeio estava bêbado.O homem foi preso. Há a suspeita de que ele estivesse na festa irregular, já que o acidente aconteceu próximo ao imóvel onde ocorria o evento.