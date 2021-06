Vestibular da UFJF reúne 12 mil alunos neste sábado (26) e domingo (27)

Vestibulandos realizam as provas da UFJF em Juiz de Fora, Governador Valadares, Muriaé, Volta Redonda e Petrópolis (foto: Alexandre Dornelas/UFJF)

Os exames do módulo II do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) tiveram início neste sábado (26/6) e seguem até domingo (27/6). A previsão é de que 12 mil alunos compareçam aos locais de prova do vestibular, das 13h às 17h30, nos municípios de Juiz de Fora, Governador Valadares e Muriaé, além de Volta Redonda e Petrópolis, no Rio de Janeiro.

Os candidatos devem estar preparados para os conteúdos programáticos cobrados pelo edital , além de seguir as orientações de biossegurança exigidas pela UFJF.

Entre os 12.001 estudantes inscritos no vestibular seriado, 7.255 prestam os exames em Juiz de Fora. Já os outros 4.746 estão distribuídos da seguinte forma: 1.535 fazem as provas em Muriaé, 1.329 em Petrópolis, 1.039 em Governador Valadares e 843 em Volta Redonda.

Documentos exigidos

A UFJF informa que somente serão aceitos documentos oficiais de identificação que possuam foto, como carteira de identidade, passaporte, carteira de trabalho e Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Qualquer outra documentação impossibilita a participação do estudante no Pism 2021. Não serão aceitos documentos digitais e nem cópias autenticadas.

A confirmação do local de prova está disponível no comprovante definitivo de inscrição. Para evitar aglomerações, os portões serão abertos às 11h30.

Protocolo de segurança

Para a realização dos exames, a UFJF determina que, em razão do quadro epidemiológico ocasionado pela pandemia de COVID-19, os estudantes devem, obrigatoriamente, usar máscaras cirúrgicas de tecido – com pelo menos duas camadas – ou outras de qualidade superior.

Portanto, não serão aceitas máscaras de crochê ou tricô e nem transparentes. Além disso, a universidade recomenda que os alunos respeitem o distanciamento social e que amigos e familiares não fiquem reunidos nos locais de prova.