Polícia investiga morte de mulher em clínica de BH

Corpo foi recolhido na manhã de ontem na casa de saúde no Bairro Funcionários. PBH diz que unidade está regularizada (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 24/6/21)





A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher de 49 anos, que perdeu a vida ontem após fazer uma lipoaspiração com abdominoplastia no Centro Cirúrgico Integrado, localizado na Rua Piauí, Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Uma equipe de policiais compareceu ao local ontem mesmo para os primeiros levantamentos. Esse foi o quinto caso do tipo em BH desde outubro de 2018, todos em bairros do Centro-Sul da capital.





Segundo os relatos da mãe da vítima à Polícia Militar (PM), a filha, que não teve o nome informado pelas autoridades, fez a cirurgia anteontem. Após o procedimento, a equipe médica encaminhou a mulher à sala de observação. Segundo a testemunha, ela estava tranquila e satisfeita com o resultado. Entretanto, durante esta madrugada, a vítima sentiu fortes dores e calafrios. Foi quando os familiares chamaram a equipe de plantão, que levou vítima à sala de emergência. Por volta das 7h, a mulher faleceu.





O cirurgião responsável pelo procedimento disse aos policiais que a cirurgia teria ocorrido dentro da normalidade. De acordo com ele, após encerrar o expediente e chegar em casa, colegas informaram sobre o estado de saúde da paciente. Já a médica de plantão afirmou, segundo a polícia, que foi até o quarto da vítima e receitou medicamentos para a dor. Mas, como os fármacos não fizeram efeito, a mulher foi levada ao atendimento de emergência.





A irmã da vítima contou, conforme o boletim de ocorrência, que a mulher tinha pressão alta, o que causou resistência da própria família para a realização da cirurgia. Segundo a PM, ela afirmou que o médico receitou um remédio para emagrecimento antes da cirurgia. Esse composto era aplicado na barriga da mulher, de acordo com depoimentos da parente aos policiais.





Em nota, a Polícia Civil informou que removeu o corpo para o Instituto Médico Legal André Roquette, no Bairro Gameleira, Região Oeste de BH. Lá, os peritos vão fazer exames para apurar a causa da morte. “Novas informações serão repassadas em momento oportuno", esclareceu a instituição de segurança pública.





Já a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, esclareceu, por meio de nota, que a clínica possui alvará de funcionamento para realizar procedimentos cirúrgicos. As normas exigidas pela Vigilância Sanitária também estão em dia. “É importante ressaltar que a clínica possui autorização para procedimentos cirúrgicos”, informou a PBH.





Resposta





De acordo com o site da clínica, no local podem ser realizados procedimentos cirúrgicos de baixa e média complexidade nas áreas médica e odontológica. Ainda no endereço, a empresa informa que oferece procedimentos como abdominoplastia, bichectomia, lipoaspiração, mastopexia, prótese de panturrilha e outras intervenções estéticas. Também há serviços de tratamentos odontológicos, como cirurgias gengivais, procedimento para correção da arcada dentária e cirurgia que altera a posição da mandíbula dos pacientes.



Riscos



Mas, o que a pessoa interessada em fazer cirurgias estéticas precisa saber para minimizar os riscos? O Estado de Minas ouviu um especialista para tirar as dúvidas. “O paciente tem que procurar saber se o profissional é qualificado. A qualificação de um cirurgião plástico requer os seis anos de medicina, uma formação em cirurgia geral que varia entre dois e três anos e mais três anos de preparo e treinamento em cirurgia plástica, que vai da parte reconstrutora até a estética. Esses profissionais, quando recebem a certificação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e do CFM (Conselho Federal de Medicina), têm o aval", afirma Vagner Rocha, secretário da SBCP em Minas Gerais.





De acordo com Vagner, o paciente precisa ficar atento também à clínica onde vai fazer a intervenção. “No que tange à instituição hospitalar é interessante o paciente tomar conhecimento junto aos órgãos fiscalizadores, como a Vigilância Sanitária. Para saber se o ambiente hospitalar é qualificado", diz.





Sobre o fato de a paciente que morreu em BH ontem ter pressão alta, conforme relatos da família à polícia, o cirurgião plástico afirma que a hipertensão não é um fator impeditivo para realizar cirurgias, quando controlada. “Existe o risco inerente do procedimento. Há necessidade de o paciente ter uma avaliação prévia do cardiologista, do anestesista e do cirurgião para indicar e confirmar esse procedimento”, completa o especialista. Segundo Vagner Rocha, a SBCP realiza um curso teórico integrado para reciclagem de profissionais já formados e especializações para formandos para reduzir casos como o ocorrido ontem.





Pressão estética sobre elas

No ano passado, o Estado de Minas fez uma reportagem especial sobre pressão estética sobre mulheres, após Joshemar Fernandes Heringer, que se apresentava como cirurgião plástico em um perfil profissional no Instagram, e a clínica Belíssima, situada na Savassi, convencerem Edisa Soloni, de 20, a realizar três cirurgias plásticas. A jovem morreu em 11 de setembro, horas após as intervenções.





A psicanalista e influenciadora Manuela Xavier explicou à reportagem, no ano passado, que o fenômeno da busca desenfreada por procedimentos estéticos tem cunho de origem social, mas, sobretudo, econômica. A psicanalista defende que a ideia de beleza foi um conceito transformado com finalidades comerciais para ser algo que possa ser produzido.





“É imposto um problema para se vender a solução. Como o mercado de beleza serve para vender beleza, então, a beleza não existe. Não se entende que o bonito é o natural. Ele é bonito desde que seja um natural forjado”, alertou a doutora e mestra em psicologia clínica pela PUC Rio.





Memória





Morte em busca da beleza

Outros casos de vítimas de procedimentos estéticos





Setembro de 2020





A Polícia Civil indicia o médico Joshemar Fernandes Heringer por homicídio doloso de Edisa Soloni, de 20 anos. A jovem morreu naquele mês, depois de passar por três cirurgias plásticas na Clínica Belíssima, na Região da Savassi, área nobre de Belo Horizonte. A família alegou que a vítima não foi informada sobre os reais riscos do pacote com três cirurgias – remoção de gordura e pele do abdômen, inserção nos glúteos e lipo na papada. Os procedimentos custaram R$ 11 mil.





Janeiro de 2020





Gisele Soares de Carvalho, 39, é encontrada morta dentro de uma clínica estética na Rua dos Tupis, no Centro da capital mineira. A vítima nasceu em Três Rios (RJ), mas vivia em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. O cirurgião aplicou polimetilmetacrilato (PMMA) na vítima. O material não é recomendado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) nem pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) para uso estético, porém não é ilegal.





Dezembro de 2019





4 Adriane Zulmira do Nascimento, 48, morre durante um procedimento estético em uma clínica no Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A vítima realizava uma cirurgia para a redução da mama, quando se sentiu mal. Na época, familiares de Adriana contaram que o tamanho dos seios causou problemas na coluna dela. Por isso, a mulher decidiu fazer procedimento. A vítima teria recorrido ao plano de saúde para fazer a cirurgia.





Outubro de 2018





Morre Renata Bretas, de 36, após passar por uma cirurgia estética na clínica Forma, novamente na Região Centro-Sul da capital mineira. Ela colocou prótese de silicone e fez uma lipoaspiração nas axilas. A mulher já teria passado mal no pós-operatório, mas recebeu alta e voltou a Itabirito, na Grande BH, onde morava. A vítima teve uma parada cardíaca e morreu antes de chegar ao hospital.













O Estado de Minas entrou em contato com o Centro Cirúrgico Integrado. Por telefone, um funcionário afirmou que a clínica não vai se pronunciar em respeito à vítima. O Centro Cirúrgico Integrado é um Hospital Dia, que oferece assistência intermediária entre a internação e o atendimento ambulatorial, com permanência máxima do paciente por 12 horas.