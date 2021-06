Araxá suspende vacinação de profissionais do transporte por falta de doses

Trabalhadores do transporte de Araxá ficam sem vacina por conta da falta de imunizantes (foto: foto: Walterson Rosa/Ministério da Saúde/Reprodução)





A Prefeitura de Araxá suspendeu temporariamente a aplicação das vacinas contra a COVID-19 nos trabalhadores do transporte.



De acordo com a prefeitura, a paralisação ocorre por conta da demanda, que foi superior às doses enviadas pelo governo de Minas para a vacinação desse grupo de profissionais.



A Secretaria Municipal de Saúde aguarda nova remessa do governo do estado para poder retomar a campanha de imunização no grupo dos trabalhadores de transporte.

Eles orientam o público a acompanhar as informações no site e redes sociais da Prefeitura de Araxá para nova data de aplicação.



De acordo com último boletim divulgado pela cidade, 42.756 doses foram aplicadas – 30.490 da 1º e 12.266 da segunda.



Araxá tem 12.519 casos e 201 óbitos confirmados por conta do novo coronavírus.