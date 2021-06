Mulher de 49 anos morreu em clínica no Funcionários após lipoaspiração

Fachada do Centro Cirúrgico Integrado, no Bairro Funcionários (foto: Reprodução do site do Centro Cirúrgico Integrado)

Uma mulher de 49 anos morreu nesta quinta-feira (24/6) depois de fazer uma, em clínica no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que vai instaurar umpolicial para apurar as circunstâncias da morte.

A clínica

Pressão estética

Uma equipe de policiais compareceu ao Centro Cirúrgico Integrado, que fica na, para os primeiros levantamentos.Segundo os relatos da mãe da vítima à Polícia Militar (PM), a filha fez anessa quarta-feira (23/6). Após o procedimento, a mulher foi encaminhada para observaçãoe, segundo a testemunha, ela estava tranquilae satisfeita com o resultado.Entretanto, durante esta madrugada, a vítima sentiu fortese calafrios. Foi quando a equipe de plantão foi chamada e a vítima levada para a sala de emergência. Por volta das 7h, a mulher faleceu.O cirurgião responsável pelo procedimento disse aos policiais que a cirurgia teria ocorrido dentro da normalidade e que, após encerrar o expediente e chegar em casa, foi informado sobre o estado de saúde da paciengte.Já a médica de plantão disse que ao ser chamada, foi até o quarto da vítima e repassou medicamentos para a dor. Mas, como não melhoraram, foi levada para o atendimento de emergência.Outra familiar contou que a vítima tinhaalta."O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal André Roquette (IMLAR), onde será submetido a exames para apurar a causa da morte. Novas informações serão repassadas em momento oportuno", informou em nota a PCMG.O Centro Cirúrgico Integrado é um Hospital Dia. De acordo com o site da clínica, no local podem ser realizados procedimentos cirúrgicos de baixa e média complexidade, nas áreas médica e odontológica.Ainda no site do centro, é oferecido procedimentos como abdominoplastia, bichectomia, lipoaspiração, mastopexia, prótese de panturrilha e outras intervenções estéticas.Além de tratamentos odontológicos, como cirurgias gengivais, procedimento para correção da arcada dentária e cirurgia que altera a posição da mandíbula dos pacientes.entrou em contato com o Centro Cirúrgico Integrado, que informou, pelo telefone, que não vai se pronunciar em respeito à vítima.No ano passado, ofez uma reportagem especial sobre pressão estética após uma clínica em um bairro nobre de Belo Horizonte e um médico, que se apresentava como cirurgião plástico em um perfil profissional no Instagram, convencerem Edisa Soloni, de 20 anos a submeter-se a três cirurgias plásticas. A jovem morreu em 11 de setembro, horas após a intervenção.A psicanalista e influenciadora Manuela Xavier explicou à reportagem no ano passado que o fenômeno da busca desenfreada por procedimentos estéticos tem cunho de origem social, mas, sobretudo, econômica.A psicanalista defende que a ideia de beleza foi um conceito transformado com finalidades comerciais para ser algo que possa ser produzido.“É imposto um problema para se vender a solução. Como o mercado de beleza serve para vender beleza, então, a beleza não existe. Não se entende que o bonito é o natural. Ele é bonito desde que seja um natural forjado”, alerta a doutora e mestra em psicologia clínica pela PUC Rio.Leia mais: Como as redes sociais aumentam a pressão estética sobre o corpo da mulher