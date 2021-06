BH tem mais oito radares em operação

Faixa anuncia o início do funcionamento de equipamento de fiscalização eletrônica na Avenida Cristiano Machado (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



Oito novos radares de controle de velocidade entraram em operação ontem em Belo Horizonte. Segundo a Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans), os novos locais de fiscalização eletrônica são áreas críticas, com alto risco de acidentes: as avenidas Cristiano Machado, Dom Pedro I, Presidente Antônio Carlos, Presidente Carlos Luz e Nossa Senhora do Carmo. Os equipamentos terão o limite máximo permitido de 60km/h e os trechos já receberam placas e faixas para informar os condutores de veículos.





A empresa também informou que os novos radares foram verificados e aprovados pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais (Ipem/MG). Já houve publicação no Diário Oficial do Município (DOM) sobre os novos equipamentos.





De acordo com a BHTrans, o objetivo é que os equipamentos melhorem as condições de segurança aos motoristas, pedestres, motociclistas e ciclistas. Os locais para instalação foram escolhidos com base em uma metodologia denominada Registros de Eventos de Defesa Social (REDs).





A partir dos autos lavrados pelos fiscais, a prefeitura levanta os trechos e cruzamentos mais perigosos. Depois, segundo a PBH, “são feitas visitas técnicas a esses lugares com efeito de auditoria de segurança viária, para que os elementos de riscos presentes possam ser tratados na forma devida”.





Dados apresentados pela empresa mostram que, em 20 anos, entre 1999 e 2019, a frota de veículos licenciados na capital mais que triplicou, passando de pouco mais de 655 mil em 1999 para mais de 2,2 milhões de veículos há dois anos. Porém, a taxa de mortalidade, que representa o número de mortes para cada 10 mil veículos, caminhou na direção oposta, passando de 5,98 há 21 anos, para 0,47 em 2019, o que aponta melhora na segurança no trânsito.





Belo Horizonte conta, agora, com 198 radares: 96 de controle de velocidade, 78 de avanço de semáforo, cinco de trânsito em local proibido de veículos de carga e 17 de faixa exclusiva para ônibus, além de dois conjugados (invasão de faixa exclusiva e controle de velocidade).





Há dois tipos principais de equipamentos: os metrológicos, responsáveis por aferir a velocidade dos veículos, e os não metrológicos, que fiscalizam outras leis de trânsito, como avanço de sinal, invasão de faixa exclusiva para ônibus por outros veículos e tráfego de veículos de carga em lugares proibidos.





Quanto à tecnologia, a BHTrans usa dois modelos: os intrusivos e os não intrusivos. O primeiro fiscaliza por meio de detectores instalados no pavimento por meio de variação eletromagnética. Já o segundo também tem detectores nas ruas e avenidas, mas realiza o controle por meios óticos, aqueles sensores semelhantes a câmeras.





FIQUE ATENTO





Confira os locais onde estão os novos radares e os tipos de equipamentos usados na cidade





Av. Cristiano Machado, oposto ao nº 4.001, sentido Centro/Bairro





Av. Cristiano Machado, esquina com Rua Zaira de Paula, sentido bairro/Centro





Av. Dom Pedro I, 2.177, sentido bairro/Centro





Av. Dom Pedro I, 2.062, sentido Centro/bairro





Av. Presidente Antônio Carlos, 7.719, sentido bairro/Centro





Av. Presidente Carlos Luz, oposto ao nº 4.269 – sentido Centro/bairro





Av. Nossa Senhora do Carmo, 1.925, sentido bairro/Centro





Av. Nossa Senhora do Carmo, 1.900, sentido Centro/bairro





Total de radares em BH: 198





Controlador Eletrônico de Velocidade (CEV): 96





Detector de Avanço de Semáforo (DAS): 78





Detector de Trânsito em Local Proibido (veículos de carga): 5





Detector de Trânsito em Local Proibido (faixas de ônibus): 17





Conjugado (CEV + detector de invasão de faixa exclusiva): dois





Fonte: Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans)