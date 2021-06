Inverno começa com pouca chuva, clima seco e temperaturas baixas à noite

Milena Blanche vestiu o casaco rosa e foi comemorar os 4 anos com a família na Praça do Papa, em BH (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press )





O inverno começou hoje, à 0h32, e a previsão é de poucas chuvas durante a estação, de clima seco, com madrugadas mais frias, e de elevação na temperatura durante o dia. No primeiro dia da estação, o céu deve ficar parcialmente nublado a claro no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. As temperaturas podem ficar entre 6°C e 33°C.





Segundo a meteorologista Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta estação a temperatura sofre uma grande variação, com madrugadas muito frias. “Serão dias mais quentes e o período da noite esfriando novamente.” Além disso, o inverno neste ano será de pequena possibilidade de chuvas, diminuição na porcentagem da umidade do ar, que, consequentemente, favorece o aumento da incidência de queimadas e incêndios florestais, bem como aumento de doenças respiratórias.





De acordo com o meteorologista Ruibran dos Reis, do Climatempo, o inverno deste ano pode ser ainda mais seco do que os últimos. "A umidade do ar deve ficar em estado de alerta, no entorno de 20%. Portanto, os cuidados com a saúde precisam ser tomados." O ideal, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), é que a umidade do ar varie entre 50% e 80%. Então, quando os níveis estão entre 20% e 30%, as regiões entram em estado de atenção.





A menor temperatura de 2021, em Minas Gerais, foi 0,3°C registrada em 25 de maio em Monte Verde, no Sul do estado. Na capital, a menor temperatura até o momento foi 10°C, registrada em 14 de junho, na estação automática do Cercadinho. Considerando as outras estações existentes na capital, a menor temperatura na estação da Pampulha foi 11°C na mesma data. A estação do Santo Agostinho, que fica na Região Centro-Sul, marcou a mínima em 15 de junho: 12,6°C.





A Defesa Civil da capital mineira emitiu na última sexta-feira (18/6) um alerta de temperaturas abaixo dos 13°C válido até hoje. A mínima de ontem foi 12°C nos pontos mais altos da capital mineira. Foi difícil tirar os casacos no fim da tarde de ontem na Praça do Papa, no Bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul da capital mineira. Os irmãos Rodney Júnior, 16 anos, e Ronan Oliveira, de 26, foram preparados para o frio e levaram cobertores. “O friozinho é bom demais. Acho que vai ficar mais frio durante a madrugada. Pelo menos é o que espero. Esse tempo é o melhor”, disse. Luciana Veloso, de 38, e Mayra Castro, de 33, também foram à praça para aproveitar o frio e apreciar um vinho ao ar livre.





O movimento no ponto turístico foi intenso um dia antes da chegada oficial do inverno. A tarde também foi de comemorações em um dos principais pontos turísticos da cidade. O casal Danniel Silva Coelho, de 24, e Marcelle Francino, de 28, que por medida de prevenção realizou chá de revelação com familiares.





Em outro canto da praça estava a aniversariante Milena Bernardo Blanche, que completou 4 anos e tirou o casaco rosa do armário para a data festiva. A mãe, Vanessa Bernardo, de 44, contou que elas moravam fora do Brasil e essa foi uma oportunidade de comemorar o primeiro aniversário da filha com a família por parte de mãe. “Marcamos um piquenique às 13h30. Todo mundo veio muito bem agasalhado, com cachecol, touca e tudo mais. Mas está bem menos frio do que esperávamos. A ideia era ficar até umas 17h30, mas conseguimos estender até um pouco mais tarde. Foi muito legal”', contou.





Ruibran afirma que os recordes de frio no outono são comuns e podem não se repetir neste inverno. “As temperaturas podem voltar a subir nos próximos dias. O tempo deve ficar estável até o fim do mês”, afirmou. A previsão para esta segunda-feira é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. As temperaturas podem ficar entre 14°C e 27°C. O inverno termina em 22 de setembro, às 16h21.





* Estagiária sob supervisão do editor Roney Garcia