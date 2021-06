Vídeo de arriamento de forno em Siderúrgica assusta a população em Itaúna

Um vídeo com imagens impressionantes do arriamento de um forno na Siderúrgica Ferguminas, assustou os moradores de Itaúna, cidade da região Centro Oeste de Minas, na noite desta quinta-feira (17/6). A pessoa que gravou o vídeo pensou tratar-se de uma explosão e vários moradores compartilharam as imagens, muitos deles assustados com o que viram e temendo que fosse um acidente com vítimas.



“A empresa informou que trata-se de um arriamento do forno, situação rotineira em que há propulsão de chamas. Esse procedimento estava com uma descarga maior, chamando atenção dos populares que passam por lá”, informou o 10ª Batalhão de Bombeiros Militar de Itaúna por meio de nota. Não houve necessidade de intervenção do Corpo de Bombeiros.



Empresa tem histórico de acidentes



O receio da população de que se tratasse de um acidente, entretanto, tem como base o histórico de acidentes registrados na empresa. No ano passado três acidentes graves foram registrados na Siderúrgica Ferguminas, um deles com seis vítimas que precisaram de atendimentos médicos e um que demorou 20 dias para ser controlado.

O primeiro acidente, registrado no dia 15 junho de 2020, um vazamento de gás em um tanque da empresa, causou seis vítimas – cinco funcionários e um militar do Corpo de Bombeiros – que precisaram de atendimento médico de urgência.





O tanque onde ocorreu o vazamento havia sido desativado e estava recebendo serviço de soldagem quando aconteceu a inalação de gás, provavelmente Monóxido de Carbono. Três funcionários ficaram inconscientes e foram levados para atendimento de urgência no Hospital Manoel Gonçalves. Outro funcionário, em estado mais grave, precisou ser transportado de helicóptero até o Hospital João XXIII em Belo Horizonte.



Outros dois funcionários que também inalaram o gás foram encaminhados para o Hospital Manoel Gonçalves ainda conscientes. Um dos militares do Corpo de Bombeiros que estava prestando socorro aos acidentados também passou mal e precisou ser atendido no hospital em Itaúna.

Trabalhadores precisaram ser removidos de helicóptero para atendimento no Hospital João XXII em Belo Horizonte (foto: Ricardo Miranda/TV Alterosa Arquivo)

O segundo acidente aconteceu em novembro. Um incêndio em três galpões com aproximadamente oito toneladas de carvão. Vinte dias ininterruptos de trabalho do Corpo de Bombeiros, 64 militares dos pelotões de Itaúna, Divinópolis e Pará de Minas, 11 viaturas e cerca de 140 mil litros de água foram necessários para conter incêndio na Siderúrgica Ferguminas em Itaúna. Não houve vítimas.

Incendio na Ferguminas em novembro do ano passado demorou 20 dias para ser debelado (foto: Divulgação Corpo de Bombeiros)

O terceiro acidente aconteceu em novembro. Uma explosão decorrente de uma reação química devido ao contato do ferro gusa com a água. Não houve registro de vítimas nesse acidente.