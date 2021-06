Betim põe plano nacional de lado e vacina adolescentes

Karine Aparecida, de 14 anos, recebeu a dose. Agora, a mãe dela torce pela chegada da vez da outra filha, de 16. Adultos com menos de 59 anos começam a ser imunizados (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)





Marilene Pereira, de 33 anos, saiu do Bairro Citrolândia, em Betim, onde mora, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), ainda com o dia escuro, para a fila em frente da Escola Municipal Jorge Afonso Defensor, para levar a filha, Isabela Pereira, de 12, para tomar vacina contra a COVID-19. Betim começou ontem a imunizar estudantes de 12 a 14 anos, na contramão do Plano Nacional de Imunização, que prioriza, no que diz respeito às faixas etárias, a ordem decrescente de idade.





Ela foi a primeira da fila, chegou quase duas horas antes do inicio das aplicações do imunizante. A ansiedade se misturava à alegria de ver a filha receber a dose de proteção contra a doença. “Ela se vacinou antes de mim, tenho 33 e estou na espera. Isso é muito bom para que os alunos possam voltar às aulas mais seguros. É a primeira lá de casa a se vacinar”, disse a mãe.





O início da vacinação de estudantes da rede municipal de ensino, em Betim, foi possibilitado pela chegada do imunizante da Pfizer, cuja aplicação em crianças acima de 12 anos é autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas ainda não foi incluída no público-alvo da imunização pelo governo federal.



Acompanhados pelos pais, alunos da rede municipal de ensino chegaram cedo aos postos de Betim: os de escolas estaduais e particulares ainda não estão sendo imunizados (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)



Assim, a decisão da Prefeitura de Betim vacinar os adolescentes no atual momento nos grupos prioritários contraria o Plano Nacional de Imunização (PNI). O Ministério da Saúde disse que a ampliação para essa faixa etária ainda está "em discussão". E reforçou que, neste momento, a prioridade é vacinar todos os grupos já estipulados pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 e imunizar toda a população acima dos 18 anos. A pasta também reforçou que "a orientação é para que estados e municípios sigam o que é recomendado pelo Ministério da Saúde", embora os gestores locais tenham autonomia para direcionar as doses recebidas.





Há quem gostaria que a faixa etária para os estudantes fosse ainda mais ampliada. Lucimar Aparecida, de 36, levou a filha Karine Aparecida, de 14, para tomar a vacina. “É uma sensação muito boa pra gente que é mãe, ficamos felizes em ver o filho imunizado. Tenho outra filha de 16, estudante também, que não está no grupo chamado, mas espero mais pra frente que ela também seja contemplada”.





Nesta primeira etapa, a imunização em Betim será para os alunos dos 7º, 8º e 9º anos do ensino fundamental matriculados na rede municipal. A expectativa é imunizar aproximadamente 19 mil alunos, sendo que 13.519 estudantes são dessa rede. Ao longo da semana, a prefeitura abrirá o cadastro para que as instituições estaduais e particulares façam o cadastro de seus alunos. A imunização dos alunos que não estão na rede municipal ocorrerá em uma segunda etapa, assim que chegarem mais vacinas da Pfizer no município, prevista para a semana que vem.





Ontem, a imunização dos alunos foi oferecida nas escolas municipais localizadas nas regionais Icaivera, Citrolândia, Vianópolis e Petrovale. Hoje, serão vacinados os alunos nas escolas localizadas nas regionais PTB e Teresópolis. Amanhã, será a vez dos alunos da rede municipal cujas instituições de ensino estão na Região Norte do município.





JUSTIFICATIVA





O argumento para a vacinação fora das normas do PNI é o objetivo de programar o retorno presencial das aulas na rede pública de forma segura para docentes e estudantes. O retorno está previsto para agosto, quando grande parte dos profissionais da educação já estarão imunizados com a segunda dose. “Esta semana, vacinamos os professores que lecionam no nosso município em todos os níveis, e estamos começando hoje a vacinação dos trabalhadores do transporte escolar e dos estudantes do 7º ao 9º anos. A partir de agora, estamos dando um passo para concretizar a imunização de toda a comunidade escolar”, disse o secretário municipal de Saúde, Augusto Viana.





DOSES

Segundo ele, a vacinação paralela ao PNI só foi possível porque os demais grupos prioritários já foram atendidos. “A partir da orientação da Nota técnica 717, que aponta que concomitantemente a esses grupos serão imunizados os não pertencentes ao Plano Nacional de Imunização (PNI), que é o caso da faixa etária geral abaixo de 59 anos, nós também estamos iniciando esta semana a vacinação deste grupo. Tivemos uma discussão no sentido de dar segurança na volta às aulas com tranquilidade para os pais e todos os profissionais que lecionam nas escolas e os que transportam os estudantes.”





O secretário diz que há expectativa de aumento na proporção de doses enviadas à cidade em relação ao total recebido pelo estado. “Havia um desequilíbrio de doses sendo distribuídas de forma não equitativa para todos os municípios. Ontem (terça-feira), a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) reconheceu e a partir daí está atendendo a um critério populacional. Esperamos ter um aumento significativo de remessas de imunizantes para Betim”, disse Viana.





Em coletiva na manhã de terça-feira, o chefe da pasta da Saúde no estado, Fábio Baccheretti, disse que, por enquanto, Minas Gerais não prevê contemplar a faixa etária abaixo de 18 anos, como fez Betim. “Foi uma decisão unilateral do município de Betim. Não podemos falar, ainda, de vacinação de adolescentes e crianças enquanto o Ministério da Saúde não fizer essa previsão dentro do calendário deles”, informou Baccheretti. “Tem algumas decisões que o município toma de vacinar grupos à frente que outros. Isso dá essa forma heterogênea de vacinação”, completou.