Vacinação em Itaúna: acessos de pessoas acima de 50 anos causa pane em site

Site da Prefeitura apresentou instabilidade, no cadastramento da vacinação da COVID-19 (foto: Prefeitura Municipal de Itaúna/Reprodução ) Itaúna liberou o cadastramento para vacinação da COVID-19 na faixa etária de 50 anos ou mais, nesta quarta-feira (16/6). Mas o site teve mais de 2 milhões de acessos e ficou fora do ar durante muito tempo, o que dificultou para muita gente conseguir se cadastrar.

Edson Resende, lanterneiro, de 27 anos, contou que entrou no site da prefeitura às 7h50, para tentar fazer o cadastro para sua mãe, mas até o meio-dia, o site ainda constava "em manutenção", e não conseguiu preencher o formulário.



“É uma falta de consideração com a população itaunense. Perdi horas de trabalho, porque precisei ficar a manhã inteira vigiando o site, esperando funcionar para conseguir cadastrar minha mãe, e no final nada deu certo”, lamenta o lanterneiro.

Uma outra pessoa que não quis ser identificada, disse que entrou no site da prefeitura às 7h30, e por volta das 8h o site começou a dar erro.



“Fiquei atualizando o site de minuto em minuto, e quando foi umas 9h consegui cadastrar meu pai através do site oficial da prefeitura. O número do protocolo dele foi o 309, não sei se estava sendo liberado por ordem decrescente, mas se tiver sido, significa que 309 cadastros já tinham sido realizados antes do meu”, explica.

O gerente de Comunicação da Prefeitura de Itaúna, Hermano Martins, explicou que foram disponibilizadas para esta faixa etária 2 mil doses, mas pessoas de outros estados estavam acessando o formulário de cadastro, e o servidor apresentou grande instabilidade.



“Com isso, foram mais de 2 milhões de acessos simultâneos, o que não era esperado, pois a população de Itaúna é composta por 98 mil pessoas, de acordo com o último censo do IBGE”, explica o gerente.

“Esta é a primeira vez que o site dá problema no processo de cadastramento, mas todos os formulários preenchidos hoje foram feitos pelo site oficial da prefeitura, nos momentos em que o site não estava instável, não houve vazamento ou compartilhamento de link, por outros canais'', afirma Hermano Martins.

O gerente faz uma ressalva sobre como a distribuição das doses de vacina está sendo desigual para os municípios: “Belo Horizonte está recebendo muito mais doses do que as outras cidades. Com essa diferença não está tendo vacina suficiente para todos”, observa Martins.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz