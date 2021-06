Incêndio em garagem de ônibus: vídeo levanta suspeita de ato criminoso

No, gravado por um circuito instalado na Rua Argemiro Rodrigues da Silva, um homem aparece entrando no abrigo depor volta de 6h15.

Ele permanece no local por cerca de dois minutos e sai apressado. Segundos depois após a saída dele, a garagem começa a exalar uma fumaça preta.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a causa do incidente ainda será investigada.

Câmeras instaladas na rua da garagem que pegou fogo esta manhã (15/6) mostram movimentação suspeita pouco antes da explosão. (foto: Circuito de segurança)

"A polícia investigativa, no caso, a Polícia Civil, vai ter todo o acesso e as informações que o Corpo de Bombeiros produziu vão estar disponíveis para que se possaas eventuais origens do", afirma o Major Penido, do 3° Batalhão de Bombeiros Militar.