Foto mostra veículo ainda no local do acidente

Uma carreta descontrolada bateu em duas casas na madrugada desta segunda-feira (14/6) no Anel Rodoviário, altura do Bairro Goiânia, Região Nordeste de Belo Horizonte. Pelo menos três pessoas ficaram feridas, entre elas o condutor da carreta.

Segundo as primeiras informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente ocorreu no km 458, no sentido Vitória, por volta da 1h40. O veículo transportava grranulado de cal virgem, que ficou espalhado pela pista, levantando uma intensa poeira.