Morre cantora gospel Cristiane Ferr em decorrência da COVID-19

Cristiane Ferr era cantora e compositora gospel, com parcerias em todo o Brasil (foto: Arquivo pessoal)





A cantora e compositora gospel Cristiane Ferreira de Souza, de 51 anos, conhecida como Cristiane Ferr, morreu em decorrência da COVID-19, em Juiz de Fora, nesta sexta-feira (11/6). Cristiane emplacou vários sucessos nacionais no meio gospel e coleciona parcerias em mais de 20 anos de carreira.

Ela estava internada com COVID-19 desde o início deste mês. Sua mãe também está infectada pelo novo coronavírus e permanece no hospital em tratamento.







Desde 2019, a cantora também exercia a profissão de fisioterapeuta. Cristiane nasceu no Rio de Janeiro, mas morava em Juiz de Fora - onde começou a cantar aos 13 anos nas igrejas. Entre os vários álbuns gravados, Cristiane Ferr tem sucessos nacionais, como “Restaura Minha Família”, “Deus Fiel”, “Poder de Deus”, "Deus Está Aqui”. Como autora, tem parcerias como a de Sérgio Marques na música “O Sonho não acabou”, na voz de Gisele Nascimento.

Ela também foi indicada como “Cantora Revelação”, pelo Troféu Promessas, em 2013.

Nos últimos anos, Ferr sofria de depressão e fazia tratamento com terapia e medicamentos.

'Tratamento precoce'

Em dezembro do ano passado, em post na rede social durante a pandemia , Cristiane admitiu que tomava os medicamentos ivermectina, azitromicina e hidroxicloroquina como forma de prevenção à COVID-19. O post era de uma campanha que ‘forçava’ as prefeituras a usar e distribuir esses medicamentos.

Quanto à eficácia deste tipo de tratamento, em depoimento à CPI da COVID nesta semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga , reconheceu não haver evidência científica de que a hidroxicloroquina e a ivermectina funcionem para tratar a COVID-19.

Juiz de Fora acumula 1.693 mortes em decorrência da COVID-19 e 35.303 casos confirmados. A taxa de ocupação de UTI-SUS Covid está em 71,43%.

Quanto à vacinação, Juiz de Fora tem 184.273 pessoas imunizadas com a primeira dose e 83.029 com a segunda dose - o que corresponde a 14,48% da população imunizada com as duas doses da vacina contra a COVID-19.