Flexibilização para namorados

Academias poderão funcionar até as 19h nas cidades adeptas do Minas Consciente na onda vermelha (foto: Luiz Ribeiro/EM/D.A Press - 20/8/20)





Academias, clubes e salões de beleza retomam a permissão para funcionamento na onda vermelha do plano Minas Consciente. A decisão foi publicada ontem pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Outra mudança será válida apenas para hoje, amanhã e domingo, quando bares e restaurantes das microrregiões na onda vermelha mais restritiva (cenário desfavorável) poderão funcionar com atendimento até as 22h, excepcionalmente, devido ao Dia dos Namorados.





No caso dos estabelecimentos que obtiveram permissão para abrir na onda vermelha, o horário vai até as 19h. E os clientes terão que fazer agendamento prévio e passar por aferição de temperatura na entrada do ambiente. “O uso de máscaras permanece obrigatório, bem como a higienização constante das mãos e demais medidas de prevenção, como o distanciamento social”, informou a pasta de Saúde.





A flexibilização excepcional de horários tendo em vista o Dia dos Namorados foi anunciada um dia depois de a capital mineira adotar medida semelhante, permitindo a abertura de bares e restaurantes até a 1h amanhã, quando a data é comemorada.





No caso do Minas Consciente, a decisão do Comitê Extraordinário COVID-19 foi apresentada durante entrevista para divulgar também ajustes nas regras da onda vermelha com cenário assistencial e epidemiológico desfavorável, categoria criada na semana passada e que estabelece restrições mais rígidas dentro dessa mesma fase do programa.





Passado este fim de semana, o funcionamento de bares e restaurantes nessa área volta a ser limitado até as 19h, sendo permitido o delivery após esse horário — sem possibilidade de retirada de alimentos e bebidas no balcão. Outros eventos e atrativos culturais, como festas e shows, permanecem proibidos, segundo as determinações do Comitê Extraordinário.





REGIÕES E ONDAS





Com as deliberações de ontem, mais uma macrorregião de saúde do estado – a Norte – regrediu para a onda vermelha. Agora, são 12 nessa fase, e apenas as macros Triângulo do Norte e Vale do Aço permanecem na onda amarela. Nenhuma está na verde, a menos restritiva do plano.





or outro lado, o Triângulo do Sul deixou o cenário desfavorável e agora se enquadra nas regras básicas da onda vermelha. Já as macrorregiões Sul, Oeste, Leste do Sul e Centro-Sul continuam consideradas em cenários epidemiológico e assistencial desfavoráveis, o que aponta que a situação da pandemia continua crítica.





CASOS E MORTES





Minas Gerais registrou 319 mortes e 11.043 de casos confirmados por COVID-19 em todo o estado entre quarta-feira e ontem, segundo informações do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG). O número total de casos chega a 1.657.147 no estado. Desse número, 42.319 perderam a vida para a doença. Ainda há 92.765 pacientes em acompanhamento. Já nos hospitais das redes pública e privada, 812 pessoas que contraíram o vírus precisaram ser internadas em leitos de UTI e enfermaria no intervalo de 24 horas.