Araxá impõe novas medidas restrivas e prorroga decreto por mais 10 dias

Base do decreto anterior se manteve e novas medidas foram adicionadas (foto: Prefeitura de Araxá / Divulgação)

Araxá prorrogou por mais 10 dias e adicionou novas regras ao A Prefeitura deprorrogou por mais 10 dias e adicionou novas regras ao decreto municipal sobre o combate à pandemia de COVID-19, válido desde 31 de maio. A atualização foi comunicada na tarde desta quarta-feira (9/6).

As novas mudanças alteram o atendimento do comércio, e mudam protocolos quanto ao funcionamento das igrejas e dos transportes público e fretado.

Em relação às padarias, elas poderão funcionar até as 20h, com atendimento mediante a distribuição de senhas. Este processo possibilitará o acesso do cliente ao interior do estabelecimento.



Será permitida a entrada de no máximo cinco pessoas. Porém, o consumo de bebidas e alimentos no local está proibido, independentemente do horário.

igrejas para a celebração de cultos e missas, a mudança é referente ao número de fiéis presentes no espaço.



Anteriormente, eram permitidos 30 participantes. Agora, a regra muda para 30% da capacidade do prédio. O horário de funcionamento dos templos continua permitido diariamente até às 20h, desde que seja obedecido o protocolo de biossegurança aprovado pela Vigilância Sanitária.



No transporte público coletivo urbano de passageiros, os veículos não poderão circular excedendo a capacidade de pessoas sentadas.



A empresa responsável terá que adotar todas as práticas sanitárias determinadas no decreto.

Na tentativa de minimizar a circulação de pessoas que viajam para outras cidades, está proibido também a organização de excursões com a finalidade de lazer e turismo.



Será permitido, excepcionalmente, as excursões para aquisição de mercadorias com o intuito de abastecer o comércio popular da cidade. A ocupação destes veículos ficará limitada a 50% da capacidade de passageiros.



Entre as principais medidas que continuam valendo, estão o toque de recolher, diariamente, a partir das 21h às 5h; a proibição de qualquer tipo de reunião com mais de nove pessoas; e o consumo de bebidas alcoólicas em qualquer estabelecimento.



O Parque do Cristo e o Complexo Hidromineral do Barreiro também permanecem fechados.





Pandemia esta semana

Araxá registrou desde o início da semana 363 novos casos confirmados de COVID-19 e 12 óbitos.

Nessa segunda-feira (7/6), de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura, a cidade bateu o recorde diário de mortes: foram sete.



Ao todo, o município já registrou 190 óbitos ocasionados pelo coronavírus e 11.909 pessoas foram infectadas desde o início da pandemia.

Cerca de 1.122 casos positivos estão sendo monitorados pela Secretaria de Saúde. A ocupação dos leitos de UTI está em 100%. São 17 pacientes de Araxá e as cidades de Ibiá, Pedrinópolis e Perdizes possuem um paciente cada.

Quanto aos leitos de enfermaria, dos 26 disponíveis, 22 estão ocupados.