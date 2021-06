Hackers atacam site da PBH

O Sistema Digital de Fiscalização (SIF) da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) foi invadido por hackers no início da tarde de ontem. Ao entrar no sistema, os servidores encontraram uma mensagem que ataca diretamente o prefeito Alexandre Kalil (PSD) por causa das restrições impostas ao comércio durante a pandemia. “Prefeito Kalil, todas as suas ações como gestor de uma das maiores capitais brasileiras serviram para o fim de manter burocracias e destruir a economia. Os empresários de Belo Horizonte te amaldiçoam”, diz a mensagem congelada na tela dos computadores da prefeitura. O sistema que foi atacado é gerenciado pela Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte (Prodabel) e tem todas as informações de ações fiscais. A prefeitura informou que nenhum dado foi perdido ou vazado.





Atendimento suspenso no UAI

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 27/5/20)

A Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Praça Sete (foto) informou que as atividades serão temporariamente suspensas a partir de hoje. Essa medida foi tomada como forma de prevenção contra a COVID-19. Os reagendamentos poderão ser realizados a partir de segunda-feira, mas somente para entrega de carteira de identidade, passaporte, carteira de habilitação e carteira de trabalho. A prova eletrônica de legislação do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) também está incluída no retorno. Outros serviços feitos na unidade estão disponíveis de forma online pelos sites dos órgãos. Segundo o UAI Praça Sete, medidas para o retorno do atendimento presencial estão sendo tomadas.