Maior remessa de doses da Pfizer chega em MG nesta terça-feira (8/6)

Mais de 360 mil doses da Pfizer já foram distribuídas em Minas Gerais (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Mais uma remessa de vacinas chegou a Minas Gerais nesta terça-feira (8/6) para a acelerar o processo de imunização da população. O novo lote da alemã Pfizer distribuído pelo Ministério da Saúde contém 237.510 doses, que será distribuído às 28 regionais de saúde do estado.

Será o maior lote da Pfizer que é destinado ao estado desde que a vacina foi registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ao todo, Minas já recebeu 10.938.470 doses desde 18 de janeiro. Pelo menos 5 milhões de pessoas foram vacinadas com a primeira dose e mais de 2,5 milhões com a segunda dose.

A primeira remessa da Pfizer, com 64.350 doses, desembarcou em Belo Horizonte em 18 de maio, e foi usada para imunizar pessoas com comorbidades na capital mineira. Oito dias depois, o estado recebeu mais 60.840, passando às regionais de saúde. Por fim, em 3 de junho, foi distribuído o último lote, também com 60.840.





De acordo com o secretário de Estado de saúde, Fábio Baccheretti, junho será o mês que Minas mais receberá vacinas desde o início do Plano Nacional de Imunizações (PNI), do governo federal. A expectativa é de que 4 milhões de imunizantes cheguem no aeroporto de Confins nos próximos dias.





“É uma expectativa nossa nesse mês de junho todos os profissionais de educação vacinados e todos os municípios iniciando a vacinação por idade. A expectativa é que liberemos vacinas por idade e os demais grupos prioritários.”, diz Baccheretti, em entrevista coletiva na Cidade Administrativa.





Segundo o secretário, a expectativa dos próximos meses é ainda maior, podendo chegar a 5 milhões de doses para julho e até 7 milhões de imunizantes nos em agosto e setembro, com os novos contratos.





Ele exalta que Minas é um dos estados com maior índice de indivíduos imunizados: “É um mês muito importante de vacinas. Se confirmarmos esses números, mostra uma aceleração desse processo. O estado de Minas Gerais é um dos que mais aceleraram a vacinação. A expectativa é que ampliemos mais os grupos”.

Janssen em todos os municípios

Minas terá à disposição um número de doses da vacina belga Janssen, cuja aprovação emergencial foi feita pela Anvisa em 31 de março. O Ministério da Saúde receberá um lote de 3 milhões de imunizantes na semana que vem e repassará aos estados. A validade será apenas até 27 de junho, conforme informou o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass).

Apesar do curto prazo de validade, o estado vai enviar doses a todos os municípios. A orientação do Ministério da Saúde é para que as vacinas sejam encaminhadas apenas às capitais, evitando que ela possa se perder. As cidades deverão assim, no entanto, um termo de responsabilidade para garantir a aplicação das doses em tempo rápido.

Todas as doses distribuídas

- 1ª remessa

577.480 doses da CoronaVac em 18/1/2021





- 2ª remessa

190.500 doses de AstraZeneca em 24/1/2021





- 3ª remessa

87.600 doses da CoronaVac em 25/1/2021





- 4ª remessa

315.600 doses da CoronaVac em 7/2/2021





- 5ª remessa

220.000 doses da AstraZeneca e 137.400 doses da CoronaVac em 23/2/2021





- 6ª remessa

285.200 doses da CoronaVac em 3/3/2021





- 7ª remessa

303.600 doses da CoronaVac em 9/3/2021





- 8ª remessa

509.800 doses de CoronaVac em 17/3/2021





- 9ª remessa

86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da CoronaVac em 20/3/2021





- 10ª remessa

116.600 doses de AstraZeneca e 359.000 doses de CoronaVac em 26/3/2021





- 11ª remessa

73.250 doses de AstraZeneca e 943.400 doses de CoronaVac em 1/4/2021





- 12ª remessa

257.750 da AstraZeneca e 220.400 da Coronavac, em 8/4/2021





- 13ª remessa

426.000 da AstraZeneca e 275.200 da CoronaVac, em 16/4/2021





- 14ª remessa

316.750 doses da AstraZeneca e 73.800 da CoronaVac, em 23/4/2021





- 15ª remessa

578.000 doses da AstraZeneca e 11.800 doses da CoronaVac, em 29/4/2021





- 16ª remessa

30.400 doses da CoronaVac, em 1/5/2021 e 676.250 doses da AstraZeneca, em 3/5/2021





- 17ª remessa

50.310 doses da Pfizer, em 3/5/2021





- 18ª remessa

396.500 doses da AstraZeneca, em 6/5/2021 e 100.200 doses da CoronaVac, em 8/5/2021





- 19ª remessa

422.750 doses da AstraZeneca e 207.800 doses da CoronaVac em 13/5/2021 e 309.400 doses de CoronaVac 101.600 doses da CoronaVac em 14/5/2021





-20ª remessa

435.500 doses da AstraZeneca, 8,2 mil de CoronaVac e 64.350 doses da Pfizer em 18/5/2021





-21ª remessa

561.750 doses da AstraZeneca e 60.840 doses da Pfizer em 26/5/2021





-22ª remessa

561.750 doses da AstraZeneca e 60.840 doses da Pfizer





-23ª remessa

237.510 doses da Pfizer em 8/6/2021

Total: 10.938.470