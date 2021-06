Vinte detentas são diagnosticadas com COVID em presídio mineiro

Em Pará de Minas, na Região Central do estado, 20 das 76 detentas da penitenciária Doutor Pio Canedo testaram positivo para a COVID-19 na semana passada. Os casos foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde.



Segundo a pasta, uma mulher precisou ser internada no Hospital Nossa Senhora da Conceição, com quadro de saúde estável. Foi a partir do diagnóstico da paciente, na quarta-feira (2/6), que foi descoberto o surto da doença na ala feminina da penitenciária.



De acordo com o secretário municipal de Saúde, Wagner Magesty Silveira, a partir do caso, a secretaria decidiu fazer uma testagem em massa na ala feminina do presídio, sendo que 55 detentas já foram testadas e 66 totalmente isoladas.



Wagner explica ainda que dentre os 170 profissionais que trabalham na unidade prisional, apenas uma policial penal testou positivo para a COVID-19.



“Possivelmente, a contaminação da detenta, que por bom comportamento presta serviços dentro da própria unidade, tenha ocorrido após ela limpar a sala dessa policial que testou positivo. Ela pode ter sido o vetor que levou para essa presa a contaminação.”



Diante da situação, o secretário municipal de Saúde se reuniu com a direção da penitenciária Pio Canedo, juntamente com a equipe da vigilância sanitária, para tomar todas as medidas protetivas e evitar um alastramento da doença.



Ele afirma que já entrou em contato com os representantes do estado, para que medidas protetivas sejam tomadas em conjunto.



“Nós já fizemos o boletim de surto e já pedimos também a garantia da vacinação dos profissionais que trabalham dentro da Pio Canedo”, ressalta o secretário.



A reportagem tentou contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado (Seap), mas não tivemos retorno até o fechamento da matéria.