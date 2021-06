COVID-19: festa clandestina em MG reúne turistas de cidade com cepa indiana

Cerca de 80 pessoas, inclusive vindas de Mococa (SP), epicentro da nova variantes da COVID-19, estavam no local da festa clandestina (foto: Acervo/PMMG)

Por volta das 1h47 deste sábado (5/6), uma ação conjunta desencadeada pela Guarda Municipal, Vigilância em Saúde e Polícia Militar de São Sebastião do Paraíso deflagrou uma festa clandestina em uma chácara na comunidade rural do Morro Vermelho com com mais de 80 pessoas, 5 delas menores de idade.Esta é a terceira festa clandestina flagrada durante a epidemia no município localizado no Sudoeste de Minas Gerais. Foram multados o dono da chácara e o responsável pela festa. O local foi interditado pela vigilância.Todos os envolvidos foram autuados, identificados e serão levados ao conhecimento do MP para que possam responder criminalmente (caso o MP assim o entenda).A festa contava com pessoas de toda a região, incluindo moradores de Mococa, um dos epicentros das novas variantes da COVID-19 no interior de São Paulo. A festa foi descoberta graças a uma denúncia anônima.O prefeito de Paraíso, Marcelo Morais, acompanhou a ação da fiscalização. “É triste ver que muitos ainda insistem em enfrentar o vírus achando que estão imunes ou que não serão potenciais transmissores. Ao tempo de ter que fechar uma festa, penso se de fato as pessoas estão vivendo em um mundo paralelo indiferentes com a quantidade de óbitos acontecendo cada vez mais perto de cada um”, comentou a respeito da festa clandestina.