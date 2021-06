Vacinação geral em BH pode começar semana que vem

A prefeitura garante que tem toda a estrutura necessária, seja de recursos humanos ou postos de vacinação, para que o processo ocorra de maneira rápida, segura e eficaz (foto: PBH/Divulgação)





A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou, ontem, que pessoas de 59 anos ou menos podem ser convocadas para vacinação, em ordem decrescente, a partir da próxima semana, condicionado ao recebimento de doses. “Para a ampliação do público e abertura de grupos é imprescindível que novas remessas de vacinas sejam entregues pelo Ministério da Saúde. A prefeitura reafirma a disponibilidade de pessoal e de todos os insumos necessários para a imediata continuidade do processo", informou a nota.





As informações do público elegível para a vacinação – população de 18 anos ou mais –, assim como as pessoas que receberam a primeira e segunda dose da vacina contra a COVID-19 estão disponíveis no portal da prefeitura. Na sexta-feira passada (28/5), conforme o Estado de Minas publicou, a administração municipal informou que a normativa do Ministério da Saúde que indica a possibilidade de abertura da vacinação para pessoas fora dos grupos prioritários, com idade de 59 anos ou menos, deve ocorrer com a finalização ou avanço na imunização dos grupos já contemplados no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19. A administração afirmou que poderia começar após vacinação dos profissionais da educação. A prefeitura garante que tem toda a estrutura necessária, seja de recursos humanos ou postos de vacinação, para que o processo ocorra de maneira rápida, segura e eficaz.





MAIS UM LOTE





Chegou a Minas Gerais a segunda parte do 22º lote de vacinas contra a COVID-19. As 62.010 doses do laboratório Pfizer desembarcaram, ontem. no Aeroporto Internacional de BH, para dar sequência à estratégia vacinal dos mineiros. Na quarta-feira, chegaram 588.500 doses da AstraZeneca.





Segundo o governo de Minas, as 588.500 doses da AstraZeneca serão destinadas à continuidade da imunização dos grupos prioritários, como pessoas com comorbidades e deficiência permanente, e ao início da vacinação de trabalhadores da educação do ensino básico.





Já as 62.010 doses da Pfizer serão destinadas aos trabalhadores do transporte aéreo, gestantes e mulheres que acabaram de dar à luz com algum acometimento na saúde, pessoas com deficiência permanente e com comorbidades.





ANTECIPAÇÃO NO CALENDÁRIO

Na última quinta-feira, o Ministério da Saúde anunciou a antecipação da vacinação contra o novo coronavírus para os profissionais da educação e já autoriza paralelamente da população em geral por ordem decrescente de faixa etária.





A pasta informa que começará a enviar doses aos estados de forma escalonada para atender a esse público, juntamente com outros grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 (PNO).





As recomendações foram pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), com representantes do Ministério da Saúde, estados e municípios. As orientações também estão em uma nota técnica do PNI.





Para além dos grupos prioritários, entre eles os profissionais da educação, o Ministério da Saúde também inicia paralelamente a vacinação da população geral, entre 18 e 59 anos. Isso porque, de acordo com o ministério, estados e municípios relataram demanda diminuída de grupos elencados no plano de vacinação. Assim, o novo grupo pode começar a ser imunizado de maneira escalonada e por faixas etárias decrescentes, desde que a vacinação dos grupos prioritários restantes seja mantida e cumprida, de acordo com a ordem estabelecida pelo PNO.