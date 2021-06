Presidente do CFM critica senadores da CPI

ege60401 Na terça-feira passada, os parlamentares questionaram a médica Nise Yamaguchi, que defende o uso do tratamento precoce contra o coronavírus, sem comprovação científica (foto: Leopoldo Silva/Agência Senado)





O Conselho Federal de Medicina (CFM) repudiou, na quarta-feira, o que chamou de "excessos e abusos" ocorridos nos interrogatórios aos depoentes na CPI da COVID, que apura ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia. O órgão pediu respeito de senadores às testemunhas, sobretudo aos médicos que estiveram na Comissão de Constituição e Justiça.





Em vídeo e posteriormente em nota de repúdio, o presidente do CFM, Mauro Ribeiro, critica a CPI e informa que encaminhou ao presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que não faz parte da comissão, um ofício no qual pede alguma intervenção para impedir o “ambiente tóxico” da comissão. Ribeiro também afirma que deseja depor na CPI.





Na terça-feira, os parlamentares ouviram a médica Nise Yamaguchi, que assumidamente defende o uso do tratamento precoce contra o coronavírus, sem comprovação científica. Ela foi muito questionada por recomendar medicamentos como cloroquina, invermectina e azitromicina. Nise faz parte do gabinete de crise na pandemia e teve reuniões com o presidente Jair Bolsonaro.





Na quarta-feira, foi vez da infectologista Luana Araújo, nomeada pelo governo federal como secretária de enfrentamento à COVID-19, mas não chegou a assumir o cargo. Em suas diversas respostas, ele declarou ser favorável à ciência e contrária ao uso do tratamento precoce.





Na visão do CFM, os depoentes têm sido submetidos a uma situação de constrangimento e humilhação. "Ao comparecer na CPI da Pandemia, qualquer depoente ou testemunha tem garantidos seus direitos constitucionais, não sendo admissíveis ataques à sua honra e dignidade, por meio de afirmações vexatórias. No entendimento do CFM, e da classe médica, o que tem sido exibido em rede nacional configura situação inaceitável e incoerente com o clima esperado em um ambiente onde as discussões devem se pautar pela transparência e idoneidade. Em lugar disso, testemunha-se situações que desmoralizam os médicos e as médicas”, diz a nota.





“São esses mesmos médicos, que estão na linha de frente, que buscaram o CFM para manifestar sua insatisfação com a postura de membros da CPI nas oitivas em que profissionais da medicina participam como convidados ou testemunhas. É com eles que o CFM se solidariza nessas críticas”, acrescenta o comunicado.





RETUÍTE





O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), compartilhou na noite de quarta-feira o vídeo no qual o presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), Mauro Ribeiro, faz críticas à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, instalada pelo Senado. O conteúdo publicado pelo governante é uma edição de dois minutos e 15 segundos da versão original, que tem seis minutos e 15 segundos.





Junto ao vídeo, Bolsonaro escreveu: “O presidente do CFM (Conselho Federal de Medicina), Dr. Mauro Ribeiro, classifica a CPI como tóxica e vergonhosa. Falta coragem moral para a maioria de seus integrantes para apurar desvios de recursos e ouvir autoridades como, por exemplo, o presidente do CFM”.





REPERCUSSÃO

As declarações do presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM) contestando a condução da CPI da COVID-19 têm desagradado médicos país afora. Na quarta-feira, além do vídeo, o CFM já havia emitido nota de repúdio sobre o tema. O documento é subscrito por conselhos regionais de Medicina (CRMs). Nas imagens propagandeadas por Bolsonaro, Mauro Ribeiro argumenta que o coronavírus desperta dúvidas.





O infectologista, epidemiologista e professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Geraldo Cunha Cury, porém, lembra que há ações comprovadamente eficazes para barrar o vírus. “Existem muitas dúvidas em relação ao coronavírus, mas existem certezas científicas: não existe tratamento precoce e precisamos de mais vacinas contra a COVID-19 com urgência”, rebate.





“No Brasil temos que usar máscara, manter distanciamento social e higiene das mãos até que aproximadamente 70% dos brasileiros estejam vacinados”, completa o especialista.





Quem também mostrou descontentamento com as declarações de Mauro Ribeiro foi Gerson Salvador, infectologista do Hospital da Universidade de São Paulo (USP) e especialista em saúde pública. Ele saiu em defesa da apuração conduzida pelo Senado Federal e gravou vídeo contestando os posicionamentos do dirigente do conselho. “O senhor deveria ter obrigação de zelar pelo cumprimento ético da medicina. O senhor não é representante dos médicos. O CFM é uma autarquia pública e o senhor tem responsabilidade com isso. A CPI tem sido instrumento para averiguar os desvios na condução da pandemia”, protestou.





Na nota que publicou em seu site, o CFM alega falar “em nome dos mais de 530 mil médicos brasileiros”. Incomodado com a generalização, o cardiologista Marcio Bittencourt, da USP, subiu o tom ao reclamar. “Desculpe, não sou um dos 530 (mil). Solicito uma recontagem que inclua somente os médicos com vocação de capacho do governo como o presidente do conselho”, escreveu.