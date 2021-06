UTIs com 100% de ocupação

Hospital Gimirim, em Poço Fundo, no Sul de Minas, recebeu 10 leitos de UTI para tratamento exclusivo de pacientes com COVID-19 (foto: Fábio Marchetto/SES-MG)





A ocupação de unidades de terapia intensiva (UTIs) destinadas aos casos confirmados e suspeitos de COVID-19 já ultrapassa 95% em cinco macrorregiões de Minas Gerais. Em várias cidades, como Varginha (Sul), Diamantina (Jequitinhonha) e Formiga (Oeste), as vagas de alta complexidade exclusivas aos pacientes da doença estão totalmente ocupadas. Em outras localidades, como Congonhas (Centro Sul) e Guanhães (Centro), toda a rede de cuidados intensivos está esgotada.





Ontem, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) anunciou o endurecimento das restrições impostas pela onda vermelha em cinco áreas mineiras.





Na parte Oeste do estado, as UTIs COVID-19 estão 95,65% ocupadas. Por lá, Campo Belo, Formiga e Itaúna já bateram 100% de vagas exclusivas preenchidas. O mesmo ocorre no sistema que atende, ao mesmo tempo, Lagoa da Prata e Santo Antônio do Monte, onde os leitos de assistência intensiva para todas as enfermidades estão ocupados.





O Centro Sul, por seu turno, vê Congonhas com as UTIs gerais e exclusivas totalmente ocupadas. Perto dali, em Barbacena, a situação é menos caótica: apenas as vagas para os pacientes ligados ao coronavírus estão 100% preenchidas. Na média, a macrorregião tem 92,91% dos leitos exclusivos ocupados.





No Sul, as UTIs COVID-19 estão 100% preenchidas em extensa lista de cidades: Varginha, Três Pontas, Três Corações, São Sebastião do Paraíso, Piumhi e Itajubá, além da repartição entre Alfenas e Machado. A média da macrorregião é de 91,93%.





No Jequitinhonha, a ocupação de UTIs exclusivas para a doença viral está em 95%. O avanço da doença faz a rede de terapia intensiva para coronavírus de Diamantina enfrentar dificuldades.





No Centro mineiro, onde a média geral é de 90,52%, as UTIs destinadas aos pacientes da doença viral estão em 100% em Ouro Preto, Sete Lagoas e Guanhães, onde não restam camas aos portadores de qualquer problema de saúde que demande cuidados intensivos.





Em Mantena (Leste), Itaobim e Nanuque – ambas no Nordeste – e Ituiutaba (Triângulo do Norte) o sistema de terapia intensiva está totalmente esgotado. Em Ponte Nova, na macrorregião Leste do Sul, também há 100% de ocupação nas vagas exclusivas de UTI.





Mesmo em regiões onde a situação geral é menos preocupante, alguns municípios não têm mais vagas de alta complexidade destinadas apenas aos pacientes da virose. É o caso de Santos (Sudeste), da repartição de saúde que abrange Almenara e Jacinto, no Nordeste, e na divisão entre Leopoldina e Cataguases, no Sudeste.





Em média, Minas tem 82,76% das UTIs preenchidas. Nas vagas exclusivas, a taxa é de 82,55%. No que tange às enfermarias, 78,62% dos leitos estão ocupados – em 21,08% deles estão pacientes ligados ao coronavírus.





Onda vermelha





A Saúde estadual se ampara no cenário epidemiológico em cinco regiões – Triângulo do Sul, o Sul, o Oeste, o Leste do Sul e o Centro Sul – para endurecer as restrições nos municípios das áreas. O cenário epidemiológico nos locais, que já estão na onda vermelha, motivou o endurecimento das regras.





A partir deste domingo (6/6), os habitantes das cinco regiões não podem organizar eventos culturais e naturais. Clubes, salões de beleza e academia também estão vetados. Em bares e restaurantes, o consumo no local pode ocorrer até as 19h – em horários posteriores, fica autorizado apenas o delivery, sem retirada em balcão.





Alunos de 6 a 8 anos vão ter aulas 'personalizadas'

As secretarias municipais de Saúde e Educação e o Comitê de Enfrentamento à COVID-19 de Belo Horizonte, com orientação do prefeito Alexandre Kalil, determinaram o acompanhamento 'personalizado' de crianças de 6, 7 e 8 anos. Isso porque os parâmetros ainda não permitem retorno total das atividades presenciais. A informação foi divulgada na tarde de ontem.





De acordo com a administração municipal, serão formadas microbolhas de até seis alunos, por três horas, duas vezes por semana. O acompanhamento será feito pela Secretaria Municipal de Educação e também pelas escolas particulares.





Entretanto, a PBH não anunciou a data que as aulas presenciais serão retomadas. "A secretaria municipal de Educação está finalizando o planejamento para a organização do acompanhamento pedagógico e irá divulgá-lo na próxima semana", informou por meio de nota.





O retorno das aulas presenciais da educação infantil foi autorizado pela Prefeitura de Belo Horizonte no fim do mês de abril, após mais de um ano de suspensão devido à pandemia de COVID-19. Na ocasião, foram definidas regras sanitárias para o retorno na tentativa de garantir a segurança de professores, alunos e colaboradores. A Secretaria Municipal de Educação informou que a volta às aulas em BH será realizada em etapas, de acordo com os indicadores do vírus na capital mineira.





A capital mineira prossegue com imunização dos profissionais da educação e, ao longo da semana, trabalhadores do ensino médio e superior também serão incluídos na lista.





Enquanto isso...





...Mandado de segurança





O retorno às aulas presenciais das escolas estaduais ainda dependerá de decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que analisa a ação do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação (Sind-UTE). No entanto, apesar do tema estar suspenso na espera de decisão da Justiça, a Secretaria de Estado da Educação iniciou os preparativos para a retomada das escolas estaduais. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) deverá encerrar na próxima semana, no dia 10, o julgamento do mérito do mandado de segurança que suspendeu o retorno às aulas presenciais.