Ocupação de UTI da rede pública beira os 90% em BH

Ambulância chega à área destinada a pessoas com COVID-19 na Santa Casa de Belo Horizonte durante o pico da pandemia, em abril (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 13/4/21)





A ocupação dos leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) para pacientes com COVID-19 atingiu seu patamar mais alto desde 20 de abril, em Belo Horizonte. Conforme boletim epidemiológico da prefeitura divulgado ontem, o índice geral é de 82,7%. Na rede do Sistema Único de Saúde (SUS), o percentual de uso é de 89,5% – o maior desde 26 de abril.





O aumento da ocupação nas UTIs para COVID-19 na capital mineira ocorre ao mesmo tempo em que a transmissão do novo coronavírus está em queda. Ontem, o índice era de 0,97, dentro da zona controlada do indicador. Em comparação ao balanço anterior, houve recuo: de 0,99 para 0,97. Essa foi a quarta diminuição consecutiva na taxa. No patamar atual, cada 100 infectados pelo vírus na cidade transmitem a doença, em média, para outras 97 pessoas.





A taxa de ocupação dos leitos de enfermaria para COVID-19 também caiu em BH: de 64% para 63,9%. Assim, a estatística continua na área de alerta, entre 50 e 70 pontos porcentuais. Esse é o estágio das vagas de enfermaria desde 12 de abril – 37 boletins em sequência.





A capital mineira vacinou 856.573 pessoas contra a COVID-19 com a primeira dose até ontem. Outras 394.259 já receberam a segunda. Portanto, a cidade vacinou 42% do seu público-alvo com a primeira injeção. E 19,3% pessoas desse mesmo contingente completaram o esquema vacinal.





Segundo números da prefeitura, 31.339 profissionais da educação já tomaram a primeira dose do imunizante. Além deles, 179.405 trabalhadores da saúde, 16.672 servidores da segurança pública, 461.136 idosos acima de 60 anos e 160.087 pessoas do grupo de risco, gestantes e puérperas receberam a injeção. Outros grupos não informados pelo Executivo municipal receberam 7.934 injeções de primeira dose. A cidade recebeu 1.558.235 imunizantes para se proteger da COVID-19 até este boletim: 808.565 da CoronaVac (Sinovac/Butantan), 586.926 da AstraZeneca (Oxford/Fiocruz) e 162.744 da Comirnaty (Pfizer).





CASOS E MORTES





Belo Horizonte chegou ontem a 5.152 mortes por COVID-19. São 26 registros a mais que no balanço de terça. Em relação ao número de casos, o balanço da prefeitura computa 210.508: 7.960 em acompanhamento e 197.396 recuperados, além dos mortos.





Minas Gerais, por sua vez, confirmou 15.133 casos e 324 mortes de COVID-19 em 24 horas. O número de diagnósticos positivos para a doença é o terceiro maior desde o início da pandemia. O recorde foi em 9 de abril, 16.479, seguido por 25 de março, com a confirmação de 14.062.





De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde ontem, 1.594.420 pessoas foram contaminadas com o novo coronavírus e, desse total, 40.880 foram vencidos pela doença. A média móvel de mortes, por data de notificação, é de 191.Em 20 de abril, a média móvel era 210. Em duas semanas, houve queda de 9%, o que mantém a curva de transmissão em estabilidade.





E há risco de piora nos indicadores nas próximas semanas por causa do feriado prolongado de Corpus Christi, que começa hoje. Ontem, o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, alertou a população para evitar aglomerações durante o período.





“Somente hoje (ontem) foram confirmados mais de 15 mil novos casos da doença no estado. É um número muito elevado. Daqui a pouco, esses 15 mil casos, parte deles, estarão batendo na porta dos hospitais. Destaco que estamos na véspera de um feriado longo, então temos que frisar que o momento é muito delicado", disse.





CRIANÇA

A COVID-19 está fazendo vítimas cada vez mais jovens. Desta vez, foi uma criança. O menino Sérgio Henrique Ferreira, de 8 anos, é natural de Nova Resende, no Sul de Minas, e estava internado na Santa Casa de Misericórdia de Passos. Ele morreu ontem, vítima de complicações em decorrência do coronavírus. No estado, 26 crianças com idade entre 1 e 9 anos e outras 29 com menos de 1 perderam a vida para a doença provocada pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Na faixa entre 10 e 19 anos foram 43 óbitos.





A Santa Casa de Passos permanece com a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com 100% de sua capacidade esgotada. De acordo com o último boletim epidemiológico, divulgado na noite de terça-feira, Passos registra 7.641 casos positivos de COVID-19 (3.481 homens e 4.160 mulheres), sendo 7.091 recuperados, 263 em recuperação, 62 hospitalizados e 225 mortes confirmadas desde o início da pandemia.





Na UPA (unidade de pronto- atendimento), 16 pacientes aguardavam por internação. Na Santa Casa, a taxa de ocupação na enfermaria para pacientes com COVID-19 está em 93% de sua capacidade. Dos 45 leitos de enfermaria, 41 estão ocupados por pacientes com tratamento da COVID-19 e um leito está interditado por motivos de isolamento de paciente suspeito para a doença. Dos cinco leitos de UTI-Neonatal, um está ocupado por criança aguardando confirmação para COVID. A taxa de ocupação é de 20%.





BALANÇO DO CORONAVÍRUS





Belo Horizonte





Casos confirmados - 210.508





Em acompanhamento - 7.960





Recuperados - 197.336





Mortes - 5.152





Minas Gerais





Casos confirmados - 1.594.420





Em acompanhamento - 89.676





Recuperados - 1.463.864





Mortes - 40.088





Fontes: SMSA-BH e SES-MG