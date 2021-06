Ministério espera distribuir 40 mi de doses este mês

Doses da vacina da AstraZeneca: tecnologia transferida para a Fiocruz para produção nacional (foto: Fiocruz/Divulgação)





Cerca de 40 milhões de doses de imunizantes contra a COVID-19 deverão ser distribuídas este mês no Brasil, calcula o Ministério da Saúde. Se for confirmada a expectativa, o número representará um recorde desde o início da campanha de vacinação contra a doença no país. Em maio, foram entregues a estados e municípios 33 milhões de doses das vacinas disponíveis em território nacional. O Ministério da Saúde disse ainda que 600 milhões de doses de vacinas COVID-19 já foram encomendadas e que a maior parte dos imunizantes deve chegar até o fim do ano. "A quantidade é suficiente para imunizar toda a população acima de 18 anos de idade", informou a pasta.





O ministério ressaltou ainda o fato de o país ter condições de iniciar a produção da vacina AstraZeneca com insumos 100% nacionais. Na terça-feira, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) assinou contrato de transferência de tecnologia com a AstraZeneca para a produção do ingrediente farmacêutico ativo (IFA), matéria-prima para a produção dos imunizantes, no Brasil. "Esse é um importante passo rumo à autossuficiência e à soberania produtiva da vacina. Essa conquista nos posiciona estrategicamente na luta contra a pandemia", disse o Ministério da Saúde.





O primeiro lote de doses da Oxford/AstraZeneca foi importado. Em seguida, a Fiocruz passou a fazer o envase e a finalização do processo a partir do recebimento do IFA vindo do exterior (China). De acordo com a fundação, a estrutura de fabricação já recebeu certificado de boas práticas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A fase seguinte é o treinamento e a preparação do IFA a ser produzido no Brasil.