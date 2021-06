Tradição mantida pelos mais jovens

Preparação da mistura de serragem, que é tingida para a confecção dos tradicionais tapetes (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)



Arte, cores e juventude para saudar o dia de Corpus Christi. Na noite de ontem, um grupo católico da Paróquia São José (Santuário São José), no Centro de Belo Horizonte, deu início à confecção de um tapete para cobrir a escadaria na frente do templo. O trabalho é feito com serragem e sal refinado tingidos. Para evitar que fiéis mais velhos façam os tapetes, tendo em vista a pandemia, os jovens assumiram a tarefa com gosto e talento, dando forma à santa ceia e escrevendo frases alusivas à COVID-19, a exemplo de Toda vida importa.





Antes da pandemia, um imenso tapete unia os santuários arquidiocesanos São José e Santíssima Eucaristia (Igreja Boa Viagem). "Vamos manter a tradição, embora em escala menor, ainda mais que este ano é dedicado ao padroeiro, São José, e também na primeira comemoração de Corpus Christi na igreja elevada a santuário", disse o reitor e pároco, o padre redentorista José Cláudio Teixeira. As missas de hoje (3/6), feriado, serão às 7h, 8h30, 10h e 11h30, sendo essa com exposição e bênção do Santíssimo. A capacidade do templo é para 170 pessoas, valendo a ordem de chegada para entrar, seguindo as normas sanitárias.





Em cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, a exemplo de Sabará, Santa Luzia e Jaboticatubas, os jovens participam da montagem dos tapetes no entorno das igrejas e, em alguns casos, no interior dos templos.





Peregrinos





Às 18h de quinta-feira, o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, vai se unir aos peregrinos do Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia – Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. Durante a celebração, será oficializada a mudança de nome do Santuário Arquidiocesano (anteriormente, Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem – Santuário da Adoração Perpétua). Este ano, no templo, não haverá os tradicionais tapetes devido à pandemia.





Também hoje, dom Walmor estará na Catedral Cristo Rei, às 10h30, para celebrar a eucaristia, na solenidade de Corpus Christi. A recepção aos peregrinos ocorrerá na entrada da catedral, que fica na Rua Campo Verde, 150, Bairro Juliana, na Região Norte de BH. Mais cedo, às 9h, o arcebispo celebrará missa na Capela Curial São Francisco de Assis (Igrejinha da Pampulha), na Avenida Otacílio Negrão de Lima, 3.000, na Pampulha.





Significado

No Dia de Corpus Christi, a Igreja, no mundo inteiro, celebra o mistério da eucaristia e o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo. A celebração é uma referência à quinta-feira santa, quando se deu a instituição da eucaristia, durante a última ceia de Jesus Cristo com os apóstolos.





As celebrações da festa de Corpus Christi pelas comunidades de fé da Arquidiocese de BH seguirão as diretrizes para o tempo de pandemia publicadas no documento Evangelização missionária, um novo tempo. Entre as diretrizes, estão o uso obrigatório de máscara, respeito ao distanciamento social, com ocupação parcial dos espaços das igrejas, e disponibilidade de álcool em gel nos ambientes de celebração.





Previsão do tempo





O dia amanhece hoje sob alerta de chuva de até 20 milímetros na capital mineira, segundo comunicado emitido ontem pela Defesa Civil, válido até as 8h. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas devem variar ao longo dia em Belo Horizonte entre 14 e 29 graus, com poucas nuvens na maior parte do tempo. Já a umidade máxima prevista é de 90%, e a mínima, de 30%.