COVID-19: jornalista Fernando Lana morre aos 72 anos em BH

Lana era considerado um professor por uma geração de jornalistas (foto: Facebook/ Reprodução)

O jornalista mineiro Fernando Lana, de 72 anos, morreu nessa terça-feira (1º/6), no Hospital São Lucas, no Bairro Floresta, na Região Leste da capital mineira. De acordo com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais (SJPMG), Lana foi vítima de complicações da COVID-19.



O jornalista trabalhou em diversos veículos de Minas Gerais e do Brasil: “Jornal de Minas”, Estado de Minas, “Diário do Comércio”, nas sucursais da “Folha de S. Paulo” e “O Globo”, e nas emissoras de TV Globo e Alterosa.





Ele também passou pela assessoria de imprensa das secretarias de Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Econômico.Lana será sepultado nesta quarta-feira (2/6) em, no Campo das Vertentes, a 186 quilômetros de Belo Horizonte.



Confira depoimentos de amigos sobre Fernando Lana



"O SJPMG lamenta mais uma perda para o coronavírus", informou o sindicato dos jornalistas de Minas, em nota.



Os colegas de EM também se solidarizam com a família do jornalista.



Segundo o sindicato, 12 jornalistas – a maioria aposentados – morreram vítimas da COVID-19 no estado desde o início da pandemia.