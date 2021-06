COVID-19: Faculdade Pitágoras, câmpus Timbiras, será posto de vacinação

Serão vacinadas pessoas com mais de 18 anos e com comorbidades (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O posto de vacinação na instituição de ensino será aberto nesta sexta-feira (4/6), e vai funcionar das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. A ação é uma parceria do curso de enfermagem da faculdade com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).





Alunos e professores do curso de enfermagem da instituição participaram de treinamentos com a SMS para atuar no posto de vacinação.





"É uma parceria para apoiar a Prefeitura de Belo Horizonte na vacinação da população. Os alunos do 10º período, o último do curso, vão participar do processo com a supervisão dos professores. Todos participaram de um rigoroso treinamento da Prefeitura para ter ciência de todos os processos da vacinação", explica Ana Maria Pinheiro, coordenadora do curso de enfermagem da Faculdade Pitágoras Unidade Timbiras.





O posto de vacinação será na rua dos Timbiras, 1375, Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Para receber a dose, é preciso ter mais de 18 anos, alguma comorbidade e ter preenchido o cadastro no site da Prefeitura de Belo Horizonte.





Posto extra de vacinação





A vacinação segue o cronograma estabelecido pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e será realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.





Nesta quarta-feira (2/6), estão sendo vacinados os trabalhadores do Ensino Básico e Fundamental. Já na sexta-feira (3/6) serão imunizados os trabalhadores do ensino superior. Não haverá vacinação na quinta-feira (3/6), feriado de Corpus Christi.





Os profissionais devem ter entre 18 e 59 anos, completados até 30 de junho.





De acordo com a PBH, estarão contemplados nesta etapa todos os professores e funcionários das instituições públicas e privadas da educação básica e superior de Belo Horizonte.





O estacionamento do câmpus estará aberto ao público-alvo da vacinação.





Serviço:



Faculdade Pitágoras Unidade Timbiras





Local: Rua dos Timbiras, 1375, Bairro Funcionários





Data: a partir desta sexta-feira (4/6)





Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h