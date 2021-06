Superação do isolamento é foco de congresso gratuito

Avenidas desertas durante os momentos mais duros do isolamento social (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

As reflexões teórico-práticas para as relações interpessoais durante e pós isolamento social estão no foco do 57º Congresso Nacional da Escola de Pais do Brasil. O evento on-line contará com o apoio de voluntários para duiscutir e vencer os desafios do isolamento.Nesta 57ª edição que acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de junho de 2021, a programação está construída a partir de três eixos temáticos: Família, Escola e Sociedade. Mais informações e inscrições pelo site Buscando o fortalecimento dos vínculos afetivos e socioemocionais dentro e fora da família, a Escola de Pais do Brasil busca contribuir para um despertar de novos entendimentos com os temas que a programação propõe.As inscrições são gratuitas, mas para os interessados em obter certificado de participação (12 horas) haverá um custo de R$ 20.