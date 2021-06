Fiocruz assina contrato de transferência de tecnologia

Laboratório da Fiocruz poderá alcançar a autonomia na fabricação de vacina da AstraZeneca a partir da assinatura do contrato, já com atraso (foto: Bio-Manguinhos/Fiocruz - 13/2/21)





A Fiocruz assina hoje, o contrato de transferência tecnológica para a produção do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) da vacina da AstraZeneca no Brasil. Este passo é essencial para a autonomia do país na fabricação de vacinas contra a COVID-19. Atualmente, o IFA necessário à produção do imunizante é importado da China, o que tem causado atrasos na produção.





A assinatura do acordo com a AstraZeneca estava prevista originalmente para acontecer no ano passado, mas sofreu sucessivos atrasos. A última previsão, feita pelo diretor de Biomanguinhos, Maurício Zuma, em março, estimava que a assinatura ocorreria até o fim de abril. Em entrevista ao Valor Econômico, Zuma afirmou que, se passasse desta data, haveria atraso nas entregas prometidas.





O cronograma original previa a produção de 110 milhões de doses já com IFA nacional até o fim de 2021. A adaptação de uma planta em Biomanguinhos especialmente para a produção do IFA já tinha sido concluída, independentemente da assinatura do contrato.





A presidente da Fiocruz, Nísia Trindade, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vão participar da cerimônia de assinatura do contrato, em Brasília. De acordo com o site da presidência da República, o evento acontecerá às 17h e contará também com a presença do presidente Jair Bolsonaro.





Ontem, o número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a COVID-19 no Brasil chegou a 45.697.957. O número equivale a 21,58% da população total, segundo balanço do consórcio de veículos de imprensa. Nas últimas 24 horas, 464.319 pessoas receberam a primeira dose da vacina.





Entre os mais de 45,6 milhões de vacinados, 22.189.211 receberam a segunda dose, o que representa 10,48% da população com a imunização completa contra o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, 125.945 pessoas receberam essa dose de reforço.





Em termos proporcionais, o Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Sul são os estados que mais vacinaram a população até aqui: 29,34% e 27,52% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose, respectivamente. A porcentagem mais baixa é encontrada em Rondônia, onde 12,82% receberam a vacina. Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (11,5 milhões), seguido por Minas Gerais (4,8 milhões) e Bahia (3,3 milhões).





REVACINAÇÃO “DESNECESSÁRIA”





Também ontem, o Instituto Butantan apresentou dados preliminares de que a vacinação em massa da população de Serrana, no interior de São Paulo, com a Coronavac, demonstrou eficiência também para evitar hospitalizações e mortes entre idosos maiores de 70 anos.





Segundo o Butantan, a revacinação de idosos que tomaram a Coronavac é desnecessária neste momento. A conclusão veio do estudo conduzido em Serrana (SP), que anunciou ter reduzido em 95% as mortes por COVID-19 após vacinação em massa na população adulta. A discussão sobre a necessidade de revacinação de pessoas com 80 anos ou mais ainda neste ano foi levantada por um estudo divulgado no último dia 21, que apresentava uma menor efetividade da Coronavac em idosos mais velhos.





Enquanto isso...





Pfizer é avaliada para adolescentes

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou, ontem, que vai avaliar o pedido da Pfizer de expandir a bula da vacina para o público adolescente com 12 anos de idade. Hoje, o imunizante é autorizado apenas para pessoas de 16 anos de idade ou mais. O pedido para incluir novas categorias no plano de vacinação deve ser feito pelo laboratório desenvolvedor da vacina. “Para isso, os fabricantes devem apresentar estudos que demonstram a relação de segurança e eficácia para determinada faixa etária”, explicou, em nota, o órgão regulador.