Vez dos professores em BH

A vacinação contra a COVID-19 entra em nova fase nesta semana, com aplicação de primeira dose em três grupos diversos: trabalhadores da educação, pessoas com deficiência que não recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e profissionais do transporte aéreo. Os grupos começam a ser imunizados hoje, quando serão aplicadas doses em trabalhadores da educação do ensino fundamental com 18 anos ou mais completados até 30 de junho. Os profissionais dos ensinos médio e superior também serão imunizados.





Na quinta-feira (3/6), o cronograma do poder público prevê a imunização dos trabalhadores dos ensinos médio e profissionalizante e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Novamente, é preciso ter ao menos 18 anos até 30 de junho. Na sexta-feira e no sábado (4 e 5/6), será a vez dos trabalhadores da educação que exercem o ensino superior. O planejamento engloba as escolas públicas e privadas de BH, sem incluir os pré-vestibulares e cursinhos de língua estrangeira. A lista completa das instituições cadastradas está no portal da prefeitura (pbh.gov.br).





A vacinação será feita nos postos fixos e extras, das 7h30 às 16h. Nos drive-thrus, o serviço tem 30 minutos a menos: das 8h às 16h. Para se vacinar, além de documento de identidade com foto, o trabalhador precisa apresentar outro que comprove a sua vinculação ativa com estabelecimento de educação localizado em Belo Horizonte, como contracheque emitido nos últimos 3 meses, carteira de trabalho ou declaração de vinculação ativa a um estabelecimento de ensino.





PESSOAS COM DEFICIÊNCIA





Amanhã (2/6), a prefeitura dá início também à vacinação das pessoas com deficiência que não recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Serão contemplados os indivíduos com 18 anos ou mais completos até 30 de junho. Segundo a PBH, a imunização atingirá as pessoas com limitação que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas, indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo, com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos ou com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais.





O cadastro por meio do site da prefeitura para o grupo prioritário se encerrou no domingo. Por meio dele, o município terá controle da quantidade de doses necessárias para aplicar neste grupo. Mesmo com o cadastro, as pessoas terão de apresentar documentos ou laudos médicos para comprovar o quadro. Serão aceitos documentos com identificação de deficiência ou mesmo cartões de gratuidade no transporte público que comprovem tal condição.





A prefeitura afirma que, caso não haja um documento comprobatório, será possível realizar a aplicação da vacina a partir da autodeclaração do indivíduo. Nesse caso, ele deverá ser informado que uma declaração falsa é considerada crime de falsidade ideológica.





TRANSPORTE AÉREO

Quarta-feira também será a vez de os trabalhadores do transporte aéreo receberem a vacina. Foram incluídos profissionais entre 18 e 59 anos completos até 30 de junho, que exerçam a atividade laboral em Belo Horizonte.

O trabalhador precisa apresentar, no dia da vacinação, documento que comprove vinculação ativa com empresa localizada em Belo Horizonte.





BALANÇO

Belo Horizonte vacinou 830.449 pessoas contra a COVID-19 com a primeira dose até ontem. Outras 385.055 já receberam também a dose de reforço. Portanto, a capital mineira vacinou 40,7% do seu público-alvo com a primeira injeção e 18,9% com a segunda.





Segundo números da prefeitura, 22.249 profissionais da educação já tomaram a primeira dose do imunizante.





Além deles, 175.586 trabalhadores da saúde, 16.628 servidores da segurança pública, 456.487 idosos acima de 60 anos e 151.956 pessoas do grupo de risco, gestantes e puérperas receberam a injeção. Outros grupos não discriminados no informa do Executivo municipal receberam 7.903 injeções de primeira dose.





A cidade recebeu 1.558.235 imunizantes para se proteger da COVID-19 até esta segunda: 808.565 da CoronaVac (Sinovac/Butantan), 586.926 da AstraZeneca (Oxford/Fiocruz) e 162.744 da Comirnaty (Pfizer).