Feriado turbina risco após mês de patamar elevado

Paciente é levado a hospital em Belo Horizonte: ocupação de UTI para COVID-19 voltou a estágio crítico ontem, o que não ocorria desde 27 de abril na capital mineira (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 14/1/21)





Maio terminou como o segundo mês com mais mortes pela COVID-19 em Belo Horizonte desde o início da pandemia e taxas de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) e clínicos em alta. Com o boletim epidemiológico e assistencial publicado ontem pela prefeitura, a capital mineira computou 771 vidas perdidas no mês. São 5.100 no total. Portanto, maio só fica atrás de abril deste ano em termos de óbitos pela infecção causada pelo novo coronavírus. O recorde é de 1.105. E todo cuidado é pouco em junho, que começa hoje cercado de riscos. Isso porque o mês já tem, em sua primeira semana, o feriado prolongado de Corpus Christi.





Os dados de maio apresentaram elevações maiores justamente após o período de 14 dias depois do Dia das Mães, o que liga o sinal de alerta para quem vai aproveitar os dias de descanso para viajar ou se encontrar com pessoas próximas no feriadão. À movimentação de pessoas – e consequente aumento de chances de circulação do vírus e suas variantes – soma-se o complicador da chegada do inverno, no dia 21, clima propício para as doenças respiratórias.





Em termos de casos, o quinto mês de 2021 ocupou a terceira posição na série histórica: 27.358, o que fica atrás de abril (34.494) e março (32.477). Porém, o total de diagnósticos não reflete a realidade de maio. Nos dois últimos boletins, o total de pessoas com COVID-19 na capital pouco se alterou. A prefeitura informou que há problemas técnicos na base de dados do Sistema Único de Saúde (DataSUS), o que impossibilita a contabilização real. No total da pandemia, os casos chegam a





No balanço de ontem, por exemplo, o total de casos aumentou em 127. Para efeito de comparação, a média de diagnósticos por boletim em BH gira em torno de 1,3 mil em maio. Também neste último levantamento, a prefeitura confirmou novas 21 mortes pela doença. O Executivo municipal não registrou instabilidade na base de dados que mede o aumento de óbitos pela COVID-19.





Das 5,1 mil mortes pela doença na capital mineira até aqui, 4.117 são de idosos (acima de 60 anos). Também perderam a vida 832 adultos entre 40 e 59; 146 entre 20 e 39; um adolescente entre 15 e 19; um pré-adolescente entre 10 e 14; e três crianças entre 1 e 4.





Quanto ao sexo, BH perdeu 2.750 homens e 2.350 mulheres para a virose. Dessas pessoas, 90,8% tinham algum fator de risco (obesidade, diabetes, pneumopatia, cardiopatia, idosos, etc.). No total, 232 não apresentavam comorbidades.





INDICADORES





A ocupação dos leitos de terapia intensiva para pacientes com COVID-19 voltou à casa dos 80% ontem. Isso não acontecia desde 27 de abril. O indicador está em 80,9%, a maior taxa desde 26 de abril. Portanto, a estatística permanece na zona crítica da escala de risco, acima dos 70%. Isso acontece desde 26 de fevereiro: 65 balanços em sequência.





Outro indicador que apresentou alta foi o percentual de uso dos leitos de enfermaria: de 61,3% para 63,5%. Assim, o dado permanece na zona de alerta (abaixo de 70%, mas acima de 50%). Esse é o estágio das enfermarias desde 12 de abril. São 35 atualizações na mesma faixa de risco.





O terceiro termômetro da pandemia em BH sofreu queda ontem. O número médio de transmissão do novo coronavírus por infectado despencou de 1,07 para 1,01. Mesmo assim, continua no estágio intermediário: abaixo de 1,2, mas acima de 1. No cenário atual, 101 pessoas se infectam com o micro-organismo a cada 100 doentes em média.



O ESTADO





Minas Gerais encerrou maio com 6.798 vidas perdidas para a COVID-19, um número elevado, mas que também ficou abaixo do total de abril, considerado o mês mais letal desde o início da pandemia. Em abril, 9.456 pessoas morreram, portanto, o mês que se encerrou ontem registrou 71,8% do número de mortes do mês anterior.





De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde ontem, foram confirmados 2.230 casos e 45 mortes em 24 horas. Com esses números, o estado confirmou 1.572.004 pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus. O número total de mortos chegou a 40.497.





média móvel de casos por data de notificação é de 196 mortes em um dia. Em 18 de maio, a média móvel era de 214. Em duas semanas, foi registrada queda de 8,4%, o que coloca a transmissão em estabilidade.





Apesar de a doença ter chegado a todos os 853 municípios mineiros, 26 deles não confirmaram nenhuma morte causada pela doença. Depois de um ano e dois meses da primeira morte em Minas, essas cidades, embora tenham confirmado casos, não tiveram nenhuma morte.





BALANÇO DA DOENÇA

Em Belo Horizonte





Casos confirmados - 204.790





Em acompanhamento - 4.322





Recuperados - 195.368





Mortes - 5.100





Em Minas Gerais





Casos confirmados - 1.572.004





Em acompanhamento - 89.087





Recuperados - 1.442.420





Mortes - 40.497





Termômetros da capital





Ocupação dos leitos de UTI: (estágio crítico) - 80,9%





Ocupação dos leitos de enfermaria: (estágio de alerta) - 63,5%





Fator RT (estágio de alerta) - 1,01





Fontes: PBH e SES-MG