Um 'cadáver' morto de sono

A Polícia Militar de Jacinto, cidade do Vale do Jequitinhonha, quase na divisa com a Bahia, foi acionada na noite de sábado para remover um cadáver que havia sido encontrado à beira de uma estrada de terra, no meio do mato. A descrição era de um homem pardo, que vestia calça jeans azul e camisa polo verde. Entretanto, a história teve um final bem inusitado.





Tudo começou quando um casal que passava de moto pela estrada, no breu da noite, viu o “cadáver” na beira da estrada, quando o farol da moto iluminou o corpo inerte. Como no local não havia sinal de celular, o casal seguiu até o Centro de Jacinto e avisou aos policiais que havia descoberto um ponto de desova em Jacinto.





Os policiais seguiram rapidamente ao local indicado e confirmaram a denúncia. De fato, havia um corpo no mato, à beira da estrada. Porém, eles “estranharam” o fato de o “corpo” ainda estar respirando. E roncando.





A missão dos policiais se limitou a "ressuscitar" o homem. Tocaram no corpo e o chamaram. Era Edgar Pedrosa, conhecido na cidade como “Diga”, cidadão pacato, que gosta de tomar uma cachacinha de vez em quando.





E O “CADÁVER” FALOU

Sonolento e embriagado, ele contou aos policiais que se deslocou da área central de Jacinto até um bairro próximo, onde mora sua mãe. Na volta pra casa, já trocando as pernas, sob o efeito da cachaça, resolveu se deitar no capim, à beira da estrada. Deitou e dormiu o sono dos justos, motivando a denúncia feita pelo casal que passou por ele, de motocicleta, no breu da noite.





A história de Diga, que pareceu ser trágica para o casal que avistou o “corpo” na estrada, tornou-se cômica e divertiu os moradores de Jacinto, que já o conhecem de longa data. Depois de ser encontrado na beira da estrada e pegar carona na viatura policial, ele não foi mais visto pelas ruas."Deve estar por aí", disseram os funcionários da Câmara Municipal de Jacinto e da casa paroquial, atestando que Diga é boa pessoa, que trabalha fazendo serviços gerais e sempre recebe ajuda de várias pessoas, por meio de campanhas da igreja, mesmo com a advertência feita pelo papa Francisco aos brasileiros, que, para Sua Santidade, "não têm salvação, por causa de muita cachaça e pouca oração".





Mas Diga contrariou o papa Francisco e mesmo bebendo cachaça, teve a sua salvação na noite de sábado, com o resgate na beira da estrada, no breu da noite.