Sujeira espanta visitantes

Há relatos de acúmulo frequente de lixo e festas madrugada adentro

DESCONTROLE

Frequentadores e moradores do entorno da Praça do Papa, no Bairro Mangabeiras, Região Centro- Sul de Belo Horizonte, reclamam de sujeira deixada principalmente por usuários noturnos. O dentista Marcelo Occhi, de 37 anos, chegou ontem ao local na companhia da esposa, Maria Diniz, e do enteado, Henrique, mas se recusou a permanecer.Morador do Vila da Serra, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte, ele conta que, além de lixo e garrafas de vidro, a área estava fedendo a urina e fezes. “Foi frustrante. Não é uma forma legal de você receber o turista. Nossa ideia era sair cedo para dar uma volta, mas o lugar estava imundo. Ficamos 10 minutos e fomos para a Praça JK, que estava bem melhor”, relatou. Para ele, falta fiscalização.O adjetivo usado pelo gerente de vendas Alexandre Rodrigues, de 43 anos, foi “decepcionante”. “Ultimamente está pior. Tudo muito sujo, com garrafas quebradas e, pior, as lixeiras vazias”, descreveu. Alexandre planejava um piquenique com a esposa, Rosilane Guerra. O casal conseguiu se acomodar apenas numa parte de baixo. Ele atribui o péssimo estado de conservação a frequentadores noturnos.Ao chegar ao local às 7h de ontem para se exercitar, o auditor Marlon Freire Ramos, de 24 anos, se deparou com uma pessoa fumando maconha. “É sempre assim. À noite, junta o pessoal da 'resenha', que bebe e usa drogas. Mas acho que piorou”, avalia. Morador da Serra, na Região Centro Sul de BH, Marlon conta que levou um susto com o estado da praça, tomada por lixo e garrafas quebradas. “É triste. A gente vem para curtir a paisagem, admirar o dia e até meditar. Estava com a expectativa de encontrar um ambiente mais limpo e organizado”, relata.Na visão do presidente da Associação dos Moradores do Bairro Mangabeiras, Rodrigo Bedran, há descontrole generalizado. “Despreocupação com a pandemia. Vão à noite e madrugada sem máscara para se aglomerar e consumir bebidas e drogas. E com a música alta, drogas e bebidas, a praça amanhece todos os dias com muita sujeira, papelotes de drogas pelo chão. Os vizinhos do entorno são diretamente afetados”, resume. Beldran conta que foram feitas reclamações à Guarda Municipal, que tem um trailer na praça, mas que não foram tomadas providências