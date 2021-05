Sinal verde para vacinar menores de 59 anos. Só faltam as doses

A vacinação contra a COVID-19 vem sendo feita de acordo com grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Imunização (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 9/4/21)







O Ministério da Saúde anunciou ontem a ordem de prioridade na vacinação contra a COVID-19 de profissionais da Educação e autorizou o início da imunização da população em geral, entre 18 e 59 anos, paralelamente aos grupos prioritários. A vacinação será feita por ordem decrescente de idade e deve ocorrer com a finalização ou avanço na imunização dos grupos já contemplados. A logística continuará sendo definida pelos governos locais. Na capital mineira, a imunização por idade deve começar depois de completada a vacinação dos profissionais da educação, mas ainda não há data marcada. Por ora, falta o essencial: estoque de vacina para permitir o avanço.





A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que seguirá as recomendações do Ministério, mas frisou que o chamamento depende da disponibilização de novas doses das imunizantes. "Atualmente, está em andamento o cadastramento das pessoas com deficiência que não são beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada. Também está sendo realizado o levantamento, junto às instituições de ensino, do número de trabalhadores que atua no ensino fundamental. Esses serão os próximos grupos previstos para serem imunizados, de acordo com o Plano Nacional de Imunização (PNI)", informou a PBH. A administração municipal garante que tem toda a estrutura necessária, seja de recursos humanos ou postos de vacinação, para que o processo ocorra de maneira rápida, segura e eficaz.





Por meio de sua assessoria de imprensa, o governo do estado garantiu, no início da noite, que também seguirá as diretrizes do Ministério da Saúde. Mais cedo, nota enviada pela assessoria informava que o Executivo estadual orientou os municípios que já realizaram a vacinação dos grupos de pessoas com comorbidades e que ainda têm doses direcionadas a este público sobrando em estoque que avancem na imunização de outros grupos prioritários, como professores e trabalhadores da educação, trabalhadores portuários e de aeroportos, população em situação de rua, entre outros, seguindo a ordem pré-estabelecida e os critérios do Plano Nacional de Imunização (PNI).





O governo federal informou que começará a enviar doses aos estados de forma escalonada para atender ao público em geral, junto com outros grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 (PNO). “Para além dos grupos prioritários, entre eles os profissionais da educação, o Ministério da Saúde também inicia paralelamente a vacinação da população geral, entre 18 e 59 anos”, diz texto divulgado pela pasta.





Segundo o ministério, a decisão levou em conta relatos de estados e municípios indicando demanda diminuída de grupos elencados no plano de vacinação. Assim, o novo grupo poderá começar a ser imunizado de maneira escalonada e por faixas etárias decrescentes, desde que a vacinação dos grupos prioritários restantes seja mantida e cumprida, de acordo com a ordem estabelecida pelo PNO.





Algumas cidades, como Salvador, já estavam vacinando sua população somente pelo critério da idade. Na cidade, pessoas com 56 anos ou mais podem se vacinar mesmo sem fazer parte de nenhum grupo prioritário. As recomendações foram pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), realizada na quinta-feira, 27, com representantes do Ministério da Saúde, estados e municípios. As orientações também estão em uma nota técnica do Programa Nacional de Imunizações (PNI).





COMPLEXIDADE

Na quinta-feira, o secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Bacchereti, explicou, durante coletiva de imprensa na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, que o grupo de comorbidades é mais complexo de ser acessado devido à necessidade de comprovação. Além disso, a orientação do Ministério da Saúde para a vacinação contra a COVID-19 em pessoas com comorbidades é mais restritiva que as de outras campanhas, como a da gripe, por exemplo. E como o número de pessoas com doenças preexistentes é calculado com base no cadastro de imunização contra Influenza, algumas doses acabam sobrando.





“Para dar legitimidade à expansão da vacinação, foi feito um memorando circular orientando que os municípios que já vacinaram os grupos de comorbidades e tiveram sobras de doses em seu estoque, que avancem no processo seguindo a ordem do PNI. Com isso, vamos evitar que as doses de vacinas fiquem paradas e, consequentemente, acelerar o processo de imunização ampliando o grupo vacinal”, afirmou o secretário, um dia antes da divulgação das novas diretrizes pelo Ministério da Saúde.





A orientação a que o secretário se refere foi publicada ontem no Diário Oficial do Estado. Seguindo esse critério, as “sobras” de vacinas devem ser aplicadas nos grupos subsequentes de prioridade já listados pelo PNI.





Lista da educação

O Ministério da Saúde anunciou ontem a ordem de prioridade na vacinação contra a COVID-19 de profissionais da Educação. Trabalhadores de creches e pré-escolas terão prioridade, seguidos pelos profissionais do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino profissionalizante e EJA (Educação de Jovens e Adultos) e, por fim, do ensino superior. "A motivação da priorização dos profissionais da educação se deve aos impactos sociais ocasionados pela COVID-19 com a necessidade de volta às aulas presenciais", disse o ministério em nota.

ENQUANTO ISSO...

..Pfizer é liberada para geladeira comum

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o armazenamento da vacina da Pfizer por até 31 dias em geladeira comum, entre 2ºC a 8ºC. Antes, o imunizante só poderia ser guardado nessa temperatura por até cinco dias. Isso deve facilitar a logística de entrega e aplicação das doses em cidades do interior. A agência regulatória dos EUA FDA e a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) já tinham dado o mesmo aval.O imunizante tem prazo de validade de seis meses quando armazenado em ultracongeladores a cerca de -75°C. “A mais recente autorização da Anvisa abre portas para ampliar a imunização contra a COVID-19 com a vacina da Pfizer/BioNTech. É muito gratificante saber que os mais de 5,5 mil municípios brasileiros terão a possibilidade de receber a nossa vacina", disse em nota Márjori Dulcine, diretora médica da Pfizer Brasil.