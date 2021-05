Coronavírus tira 40 mil vidas na 'nação mineira'

Paciente é atendido na Santa Casa da capital: mortes voltaram a subir, após recuo em relação a abril (foto: Douglas Magno/AFP - 2/6/20)







O número de pessoas que morreram vítima da COVID-19 em Minas apagaria do mapa 23 municípios mineiros de pequeno porte, cuja população somada corresponde a 39.297 habitantes. Em meio ao descontrole da segunda onda e indícios de que uma terceira onda pode vir de forma ainda mais forte, Minas ultrapassou a triste marca dos 40 mil mortos ontem. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), desde o início da pandemia, 40.026 pessoas perderam a vida para o novo coronavírus em território mineiro.





Esse número se aproxima ainda ao da população de municípios mineiros de porte médio, como Jaíba (39.388 habitantes), Iturama (39.690), Várzea da Palma (39.803), Ouro Branco (39.867), Boa Esperança (40.219), Arcos (40.380), Nanuque (40.665) e Brumadinho (40.666). As estatísticas também colocam o estado na 20ª posição no mundo (veja quadro), quando comparadas ao número de mortes de países inteiros, entre eles o próprio Brasil, que ocupa o segundo lugar no trágico ranking internacional. Desconsiderando o país do qual faz parte, teria a 19ª posição.





De acordo com a Universidade Johns Hopkins, que faz um monitoramento da pandemia no mundo, se Minas fosse um país ultrapassaria em número total de mortes pela COVID-19 o Japão (12.691 mortes), Suíça (10.796), Portugal (17.022), Hungria (29.654), Canadá (25.328) e Chile (28.809). Ficaria atrás de EUA, Índia, França, Turquia, Rússia, Reino Unido, Itália, Alemanha, Espanha, Argentina, Colômbia, Irã, Polônia, México, Ucrânia, Peru, Indonésia e África do Sul.





Quase um ano depois do pico da primeira onda, e com um novo topo, na terceira onda, projetado por especialistas para julho, o estado registrou uma piora nos números, ocupando o 20º lugar no ranking nacional de mortalidade por 100 mil habitantes, com um coeficiente de 186,8 – de acordo com dados do Ministério da Saúde divulgados na quinta-feira (27/5). O coeficiente era menor ontem em oito estados: Maranhão (112,9), Bahia (139,4), Alagoas (139,7), Pernambuco (162,4), Pará (167), Rio Grande do Norte (171,7), Piauí (178,1) e Tocantins (178,8). O primeiro lugar é ocupado por Roraima, com 319,3 mortes por 100 mil habitantes.





MUDANÇA DE POSIÇÃO

Em 31 de julho de 2020, o pico na primeira onda da pandemia, o governo de Minas destacava o fato de o estado ter a menor taxa de mortos por COVID-19 por 100 mil habitantes no país. O coeficiente de mortalidade era 12,7, enquanto a média do Brasil era 43,4, ou seja, quase quatro vezes menos. O primeiro lugar no ranking nacional, sem nada a comemorar, era ocupado pelo Ceará, com 83,9.





Em números absolutos, Minas é o terceiro estado brasileiro com maior número de mortes, atrás de São Paulo, com 109.241 mortes, e Rio de Janeiro, com 49.899 – de acordo com dados divulgados pelo ministério também na quinta-feira. O estado tinha 39.540, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Já de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde um dia antes de o estado romper a barreira das 40 mil mortes por COVID-19, era 39.784.





Em julho de 2020, Minas contabilizava 2.769 mortes, número já 10 vezes maior do que os 271 acumulados até o fim de maio. Em junho, o total já havia subido para 965 (veja quadro). Na tentativa de conter a escalada de casos e mortes, o estado adotou o programa Minas Consciente, que oferece parâmetros de isolamento social – considerado uma das medidas mais eficazes de combate à propagação do novo coronavírus – aos municípios. Na segunda onda, com o colapso da rede hospitalar tanto pública quanto privada, o governo determinou de 16 de março a 11 de abril medidas mais rígidas, dentro da chamada onda roxa.





Em meio ao avanço da pandemia, os mineiros viram a troca dos postos de comando da Secretaria de Estado da Saúde, com a substituição do então secretário Carlos Eduardo Amaral, devido às denúncias de fura-filas na vacinação por servidores da área administrativa da pasta, em episódio que levou à instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.





PLATÔ DE RISCO

O médico Fábio Baccheretti assumiu o cargo. Em entrevista coletiva concedida na Cidade Administrativa, no início da tarde de quinta-feira, o secretário apontou novo aumento da transmissão no estado, que havia registrado queda no decorrer de maio em comparação a março e abril. “Um platô comparado a março e abril. Um platô com viés de alta”, apontou. Ele lembrou que os números podem indicar o início de um novo pico no número de mortes.





Especialistas ouvidos pela reportagem acreditam que a flexibilização ocorreu antes que o estado tivesse controlado o avanço do novo coronavírus na última onda. Para o infectologista Carlos Starling, que integra o comitê de assessoramento da Prefeitura de Belo Horizonte, é preciso levar em conta que Minas é o estado mais populoso depois de São Paulo e um dos maiores em extensão territorial, com densidade populacional. “Temos uma rede assistencial que, como toda a rede do país, encontra-se próxima do colapso. Isso compromete o processo assistencial, aumenta o risco de as pessoas que desenvolvem casos graves morrerem. Esse cenário, junto a aglomerações clandestinas, eu diria até criminosas, acabam por gerar esse quadro sombrio que nós temos e que pode piorar ainda mais nos próximos meses”, afirma.





Já o professor Unaí Tupinambás, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, que também integra o comitê, credita os números trágicos à flexibilização fora da época, em todos os estados e todos os municípios, o que leva o vírus a circular com muita intensidade e alta taxa de transmissão. No outono e inverno, as pessoas ficam mais em locais fechados, o que propicia a transmissão de qualquer vírus respiratório, inclusive o novo coronavírus, lembra.





No Brasil, a média móvel de casos diários é acima de 65 mil e a de mortes, de 1.700 – muito altas. Ele também destaca a circulação da variante de Manaus, que é mais transmissível e muito mais agressiva. “Temos a variante mais agressiva. Temos o cansaço. Temos uma falta de política centralizada no Ministério da Saúde para conter essa pandemia. Essa flexibilização fora de época, a falta de auxílio para manter as pessoas em casa e, para piorar, temos cenário que pode ser pior: atraso na vacinação e o inverno”, disse.





Saúde investe em testes e kits para intubação

Aumento da testagem, com a compra de kits rápidos de diagnóstico, é uma das medidas de combate à COVID-19 adotadas por Minas Gerais, disse na quinta-feira o secretário de Estado da Saúde, Fábio Baccheretti. Segundo ele, a pasta que comanda tem realizado ainda a transferência de pacientes de regiões de saúde com a ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva e enfermaria mais alta para as que têm mais folga. O secretário também informou o envio de kit com medicamentos usados na intubação de pacientes para 600 municípios e atualizou o número de doses de vacinas recebidas em todo o estado. Segundo ele, com a última remessa, de cerca de 600 mil doses da AstraZeneca e Pfizer, o estado recebeu 9 milhões de doses e aplicou 7 milhões desse total.





Em nota, a SES-MG informou que, desde o início da pandemia, Minas mantém “uma das menores taxas de óbitos por 100 mil habitantes do Brasil e a menor taxa do Sul e do Sudeste do país, ocupando o nono lugar no ranking do país atualmente”. A pasta informou ainda que, entre as ações realizadas, houve abertura de cerca de 2 mil leitos de UTI em todas as regiões do estado desde o início da pandemia, além de 1.047 respiradores adquiridos com o menor custo médio do país, distribuição de equipamentos de proteção individual (EPIs) aos municípios e compra de medicamentos quando os as prefeituras não conseguiram o atendimento por parte dos fornecedores.





A SES-MG ainda esclareceu que um dos fatores limitantes do aumento da transmissão do vírus e da consequente queda no número de casos e óbitos é o distanciamento social, medidas de higiene constantes e a vacinação da população. Por isso, defende a pasta, é fundamental que o programa Minas Consciente seja adotado e que todos continuem fazendo sua parte.