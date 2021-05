Tribunal doa 2 mil cobertores

Presidente do TJMG, Gilson Lemes participou do ato de solidariedade (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)





O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) entregou mais de dois mil cobertores e sacos de dormir ontem para pessoas em situação de rua. Também foram distribuídos três mil máscaras direcionadas para a Pastoral do Povo da Rua, da Arquidiocese de Belo Horizonte. Uma cerimônia na Serraria Souza Pinto, que contou com a presença do presidente do TJMG, desembargador Gilson Soares Lemes, marcou o momento.





As doações foram arrecadadas com apoio do Núcleo de Voluntariado do TJMG durante a campanha intitulada “O inverno não é tão frio quando existe solidariedade", criada no início de maio. Segundo o juiz auxiliar da 3ª vice-presidência do TJMG, José Ricardo Véras, em menos de um mês foi possível arrecadar mais de dois mil cobertores e sacos de dormir.





“Esse é um momento especial que o país está vivendo, então mobilizamos os setores do tribunal e, em menos de um mês, arrecadamos todos esses sacos de dormir e cobertores”, disse. Além de doações, a ação também envolveu o trabalho de recuperandos da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) nas unidades de Itabirito, Sete Lagoas e Passos, com a fabricação das três mil máscaras que foram destinadas às pessoas em situação de rua.





Também foram entregues materiais informativos sobre os canais de denúncia de violência doméstica. “O Tribunal de Justiça já tem essa visão de responsabilidade social envolvendo todos os setores e outras campanhas, certamente, ainda ocorrerão. Também procuramos apoiar ações de outras entidades, sempre voltadas para a assistência social daqueles que necessitam, buscando trabalhar com esse sentimento de solidariedade”, completou o juiz. A entrega foi feita à Pastoral do Povo da Rua, da Arquidiocese de Belo Horizonte, que vai coordenar a distribuição dos itens entre 25 entidades de BH e região metropolitana.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Marcílio de Moraes