Minas tem primeiro caso confirmado da cepa indiana

Profissional manipula amostras no laboratório da Funed, onde foram realizados testes do paciente infectado pela cepa indiana do novo coronavírus (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 17/1/18)





A Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora, na Zona da Mata, confirmou ontem que o paciente proveniente da Índia e que está internado na Santa Casa de Misericórdia da cidade está com a variante indiana da COVID-19. Com isso, Minas Gerais registra o primeiro caso da nova cepa no estado. A variante chega ao estado em momento de alerta, com casos e mortes estabilizados em patamares altos e risco de uma terceira onda da pandemia, como alertaram ontem o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, e o governador Romeu Zema (Nova).





De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura de Juiz de Fora foi notificada pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado de Minas Gerais (CIEVS) de que os testes feitos em amostras do paciente deram positivo para a variante. A pasta informou, também, que ele está sendo monitorado pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica desde que chegou ao município.





“Logo que os primeiros sintomas foram apresentados, foi realizado o teste para detecção da presença do vírus e recolhimento do material biológico para exame de sequenciamento genético. Todas as medidas e protocolos de segurança sanitária foram colocados em prática e, desde então, a pessoa encontra-se isolada dentro do hospital”, informou, em nota, a secretaria. O teste para a detecção da variante indiana foi feito pela Fundação Ezequiel Dias (Funed).





ENTENDA





De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora, o paciente que está com a variante indiana é uma pessoa que esteve na Índia trabalhando embarcada em um navio. Não foi informado o sexo e nem o quadro clínico da pessoa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) disse que o paciente chegou ao Brasil pelo aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, no dia 18. O deslocamento para Juiz de Fora foi feito de carro. Mas, antes de se dirigir para a Zona da Mata mineira, a pessoa apresentou um teste RT-PCR negativo no terminal paulista, emitido dentro das 72h previstas na norma.





NO PAÍS

O Brasil registra, até o momento, oito casos confirmados de infecção pela variante indiana do coronavírus – a chamada B.1.617. Além do paciente de Juiz de Fora, há outros seis em São Luís, no Maranhão, e outro em Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro.





A variante foi registrada pela primeira vez na Índia em outubro do ano passado. Com a explosão de casos no país e sua disseminação no Reino Unido, autoridades sanitárias do mundo inteiro estão sob alerta. De acordo com infectologistas, esta cepa se tornou mais transmissível após mutações sofridas desde a sua descoberta e pode agravar a terceira onda da pandemia.





CASOS E MORTES

Minas Gerais registrou 9.590 casos e 224 mortes por COVID-19 entre quarta-feira e ontem. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, até ontem 1.545.702 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus. Desse total, 39.784 perderam a vida para a doença.





A média móvel de mortes por data de notificação no estado segue alta. Ontem, o número era 223. Em 14 de maio, 226. Portanto, em duas semanas, houve uma redução de 1,3%, o que indica estabilidade.





A média móvel de casos é de 7.596 casos por dia. Há duas semanas, a média era 6.802, quando foi verificado aumento de 11,7%, o que coloca a curva de transmissão em estabilidade. No entanto, o contágio se mantém em um patamar elevado. Especialistas alertam que, por não ter ocorrido uma redução mais significativa, a terceira onda da pandemia pode vir bastante forte em número de casos e mortes.





A quatro dias para que maio se encerre, o mês registra, até o momento, 6.085 mortes, o que representa 64,3% das mortes no mês anterior. O mês mais letal da pandemia, a abril totalizou 9.456 mortes.