'Euforia e alívio!': professores da Educação Infantil comemoram vacinação

Vacinação de Professores da Educação Infantil é realizada nesta quarta-feira (26/5) em BH (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

"Pareço até aluno quando passa de ano, acordei eufórica! É uma mistura de euforia e alívio". O relato é dade EducaçãoLílian Barros,contra ana manhã desta quarta-feira (26/5) em. Ela tomou primeira dose do imunizante no Centro de Saúde Padre Joaquim Maia, no Bairro Liberdade, Região da Pampulha.