Vacinação de professores abre novos grupos prioritários

Fila de vacinação em BH: ampliação contempla prioritários em período de alta nos índices da pandemia





A vacinação contra a COVID-19 em Belo Horizonte prossegue hoje com três grupos a ser beneficiados nessa fase da campanha na capital formados por professores e colaboradores das escolas públicas e privadas da educação infantil, pessoas em situação de rua e aquelas privadas de liberdade. Amanhã, a Prefeitura de BH (PBH) abrirá, às 8h, o cadastro para vacinar também pessoas com deficiência que não estão inscritas no programa federal Benefício de Prestação Continuada (BPC). O prazo se encerra às 23h59 deste domingo. Os grupos serão imunizados, prioritariamente, com a fórmula da farmacêutica AstraZeneca.





O Executivo municipal amplia a campanha de imunização contra o coronavírus num momento de tensão sobre as medidas de restrição à educação presencial e de aceleração dos indicadores da pandemia. Ontem, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Defensoria Pública acionaram a Justiça para obrigar a PBH a divulgar em até cinco dias o planejamento da reabertura das escolas.





A velocidade de transmissão do novo coronavírus em BH sofreu seu terceiro aumento consecutivo ontem e alcançou a marca de 1,08 – que não era registrada desde 31 de março. Significa que cada 100 infectados com a COVID-19 transmitem a doença, em média, para 108 pessoas. O indicador está dentro da zona de alerta da escala de risco, entre 1 e 1,2. Frente ao boletim de segunda-feira, que indicava a pontuação 1,05, houve leve aumento.





O crescimento do chamado fator RT começou exatamente após os 14 dias do domingo dedicado às comerações do Dia das Mães. Esse prazo é considerado a janela de infecção do vírus, portanto só nesta semana se pode analisar, de fato, o impacto da data comemorativa na pandemia.





Outro indicador fundamental para acompanhamento da pandemia, a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria para pacientes com COVID-19 também subiu, de 62,4% para 63,8%. Percentual mais alto desde 15 de abril, o indicador está na zona de alerta da classificação de risco usada pelas autoridades de Saúde.





Cronograma





Ao divulgar a nova fase da campanha de vacinação, a PBH destacou que os grupos que serão beneficiados fazem parte do Plano Nacional de Imunização (PNI) e permite alterações dependendo do número de doses disponíveis e das orientações do Ministério da Saúde. No caso das pessoas com deficiência que não estão inscritas no BPC, serão atendidos aqueles que têm limitação motora de dificuldade e que provoque incapacidade como andar ou subir escadas, além de enxergar, mesmo usando óculos, e que restrinjam atividades habituais.



Professores do ensino infantil serão imunizados, enquanto a PBH é pressionada para reabrir todas as escolas



Os professores e colaboradores das escolas públicas e privadas da educação infantil na capital foram incluídos na imunização hoje, quando o atendimento é destinado aos profissionais com 41 a 59, e amanhã, data em que serão vacinados os trabalhadores de creches e pré-escola de 18 a 40 anos. Nessa etapa, 31 mil trabalhadores da educação infantil na cidade. Eles serão recebidos nos postos fixos e adicionais da prefeitura, das 7h30 às 16h, e em pontos de drive-thru, das 8h às 16h. Os endereços estão disponíveis no portal da prefeitura (www.pbh.gov.br).





A regras para vacinação das pessoas em situação de rua é que elas tenham acima de 18 anos completados até 30 de junho. Esse grupo é estimado em 8,5 mil pessoas, com base no total de inscritos no cadastro único. Eles serão atendidos das 8h às 16h em unidades de atendimento e acolhimento (abrigos). A Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC) dará apoio aos profissionais escalados para a imunização desse público-alvo.





Outro grupo que será contemplado com o imunizante contra o novo coronavírus é o de pessoas privadas de liberdade acima de 18 anos completados até 30 de junho. A vacinação será iniciada pelo Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, onde serão atendidas cerca de 400 mulheres. As equipes da Secretaria Municipal de Saúde serão direcionadas ao local.





Nos hospitais





O boletim epidemiológico e assistencial da PBH de ontem informou ainda que a ocupação dos leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs), diferentemente dos equipamentos de enfermaria, sofreu a terceira queda em sequência na capital, agora, de 79,5% para 78,2%. A despeito disso, o indicador permanece na zona crítica de classificação de risco. Essa situação se repete desde 26 de fevereiro. São 61 boletins consecutivos.





A capital deve chegar, ainda nesta semana, à marca de 5 mil mortes por COVID-19. Até ontem, a cidade acumulava registros de 4.967 vidas perdidas para o coronavírus. São 202.426 casos confirmados de contaminação: 7.626 em acompanhamento e 189.830 pacientes já sem sintomas da virose.











Detentos vetados





Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), começou a vacinar contra a COVID-19 professores da rede pública e privada de ensino. O prefeito Christiano Xavier (PSD) alterou a fila prioritária na cidade e se recusou a vacinar a população carcerária antes dos trabalhadores das escolas e do transporte público. O chefe do Executivo foi delegado da Polícia Civil por muitos anos e afirma que tomou a decisão por contra própria, mesmo a secretaria municipal de Saúde tendo o orientado para um possível questionamento do estado. A vacinação dos professores está ocorrendo desde sexta-feira passada e essa decisão contrariou a orientação do Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, que estabelece prioridade para os detentos.





No alvo

31 mil

É a estimativa de professores de creches e pré-escola de BH que serão vacinados nesta semana